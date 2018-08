Castelnuovo



Servizio civile, quattro posti come operatori di protezione civile a Castelnuovo

venerdì, 31 agosto 2018, 08:45

A seguito dell’approvazione dei progetti di Servizio Civile Universale è stato pubblicato il bando 2018 per la presentazione delle domande da parte dei volontari. Anche questo nuovo bando ha avuto per il comune di Castelnuovo un esito molto soddisfacente in quanto è stato approvato il progetto “Sos Teniamoci” che sarà svolto presso la sede comunale.

Saranno selezionati in base alle domande pervenute quattro operatori che opereranno nell’ambito del Sistema di Protezione Civile del comune di Castelnuovo di Garfagnana. Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il 18° e non superato il 28° anno di età (28 anni e 364 giorni). Potrete trovare il tutte le informazioni relative al Bando sul sito del Centro Nazionale per il Volontariato alla pagina:

http://www.centrovolontariato.net/…/servizio-civile-univer…/ oppure presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. Protezione Civile del Comune di Castelnuovo Garfagnana – Geom. Vincenzo Suffredini. Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R da è fissato al 28 settembre 2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018.