Servizio civile, tre progetti attivi alla Misericordia

giovedì, 30 agosto 2018, 17:39

Tre progetti del servizio civile nazionale, rivolti a giovani tra i 18 e i 28 anni, sono stati presentati ed approvati presso la Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana.



Nello specifico: il primo progetto, denominato "Volontari per la vita2", prevede l'impiego di quattro giovani nei servizi sanitari di emergenza, ordinari e trasporti sociali; il secondo, chiamato invece "Con tatto", prevede l'impiego di due giovani nell'attività di centralino e nei servizi domiciliari, di telesoccorso e trasporto; infine il terzo, intitolato "Rsa Restiamo Sempre Attivi", prevede l'impiego di quattro giovani presso il Centro Domus Aurea dedicato all'assistenza anziani.



"Se rientri nella fascia d'età - commenta la Misericordia - scegli di dedicare un anno della tua vita al servizio civile nazionale. Ogni tuo talento può essere utile e valorizzato. Ti aspettiamo".



C'è tempo fino alle 18 del 28 settembre per fare domanda. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Misericordia di Castelnuovo al numero: 0583-644414.