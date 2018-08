Castelnuovo



Settimana del Commercio, gastronomia garfagnina protagonista

domenica, 12 agosto 2018, 09:49

Proseguono i molteplici eventi della Settimana del Commercio 2018. Dopo il pienone registrato sia venerdì che sabato sera, la prima domenica dell’evento, organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo – Confcommercio, con il patrocinio del comune, la collaborazione di Pro Loco e Unione Comuni ed il sostegno delle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Cassa di Risparmio di Lucca e della Garfagnana Coop, punta sulla gastronomia locale.



Infatti, tra gli appuntamenti della serata torna quel “Ceniamo a Castelnuovo” che ha fatto la storia delle iniziative dell’associazione. Menù con prodotti tipici, menù anche particolari da gustare nelle attività ristorative del centro storico di Castelnuovo. Una occasione per una buona cena,all’aperto, prima di godersi il solito ricco programma della serata. Una domenica che in realtà parte già dal mattino perché in piazza Olinto Dini sarà possibile godersi la bellezza di uno dei marchi italiani più famosi all’estero: Ferrari. Saranno le auto di Maranello, assieme ad altri modelli pregiati come Roll Royce, ad essere protagoniste di un raduno che stanzierà a Castelnuovo dalle 9,30 alle 11 circa per poi girare tutta la Garfagnana e tornare sotto la Rocca per un transito nel pomeriggio, attorno alle 17.



Già dal pomeriggio inizierà la giornata della sicurezza curata dalla Protezione Civile locale con esposizione e stand delle forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato tra via Vittorio Emanuele e piazza delle Erbe e in via Farini si colora ancora con il disegno più lungo del mondo, dalle 17,30. In serata il palco di piazza Umberto ospiterà le allieve della scuola di danza Artis’t di Ilaria Pilo, musica dal vivo in Barchetta, piazza Dini e via Farini dove oltre al pianobar ci sarà anche il punto radio di RadioStar. Attivi il consueto dj Set in piazzetta Duomo, e dopo la mezzanotte scatta il Disco Baraonda al mercato ortofrutticolo. Va avanti anche il gioco “Gira la ruota, vinci un viaggio” che coinvolge i circa 100 negozi associati. Ancora tanti i premi in palio tra cui una splendida crociera per due persone offerta da Altroquando Viaggi e un viaggio a Klagenfurt per i mercatini di Natale offerto da I Viaggi di Andrea.



Ancora aperte le iscrizioni per la gara delle torte che vivrà il gran finale in piazza Umberto con Fabrizio Diolaiuti il 16 agosto, selezioni il 13. Ci si può iscrivere via mail (info@castelnuovoeventi.it) o contattando il 347-1198244, i moduli e il regolamento sono visibili sul sito. Mentre è ormai quasi al completo il cast dei concorrenti della terza edizione di Garfagnana’s Got Talent che si terrà il 25 agosto con la presentazione affidata ad Alessandro Bertolucci. Primo premio: 500 euro in buoni acquisto. Ci si può ancora iscrivere inviando una mail a info@castelnuovoeventi.it.