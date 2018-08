Castelnuovo



Settimana del Commercio, i negozianti: "Turisti sempre più parsimoniosi, ma bilancio positivo"

mercoledì, 29 agosto 2018, 10:17

di andrea cosimini

E' un bilancio, tutto sommato, positivo quello tracciato dai commercianti del centro storico del capoluogo che, anche quest'anno, salutano con soddisfazione la manifestazione "clou" dell'estate castelnuovese, La Settimana del Commercio, chiusa con un record di serate ed eventi in occasione della sua 35^ edizione.



Tanti i turisti presenti, anche se, in generale, forse meno degli scorsi anni, e tanti anche gli eventi di successo, dai mercatini alle serate danzanti, fino alla fortunata rassegna, seppur collaterale, "La Bella Estate" che ha portato a Castelnuovo "big" del panorama culturale italiano. La Settimana, baciata quest'anno dal beltempo, si conferma insomma l'appuntamento estivo più atteso dai commercianti locali e rappresenta sicuramente uno degli eventi di maggior attrazione nell'intera Valle del Serchio.



"Il calendario è stato più ricco rispetto alle passate edizioni - ha affermato il proprietario de La Libreria in via Farini - e il bilancio generale è senza dubbio positivo. Il picco di presenze si è registrato soprattutto nei week-end e, personalmente, ho assistito ad un discreto afflusso di turisti. Se posso avanzare un suggerimento, però, proporrei più eventi musicali in calendario, magari a discapito di altri eventi meno attrattivi, e più iniziative culturali in via Farini dato che qui risiedono due delle tre librerie del capoluogo".



Sulla stessa linea d'onda i ragazzi della cartolibreria Magnani, situata anch'essa in via Farini, che hanno proposto nuove idee agli organizzatori e riportato alcune critiche udite dalla clientela. "Anche per noi - hanno confermato - il bilancio della Settimana è positivo. Le due giornate di maggior successo, a nostro avviso, sono state quelle dei mercatini. Buona, comunque, l'affluenza in generale. Tra gli stranieri abbiamo notato soprattutto un incremento di turisti tedeschi e di lingua francese. Ovviamente ci sono state alcune critiche da parte dei clienti. Qualcuno, ad esempio, si è lamentato della musica troppo alta in piazza, qualcun altro, invece, del fatto che il lunedì successivo alla chiusura della Settimana si faceva fatica a trovare un ristorante aperto. In generale però possiamo dire che la formula è senza dubbio da ripetere anche se, invece di puntare sulla quantità delle serate, noi punteremmo più sulla qualità, ovvero, sull'aumento dei singoli eventi".



Soddisfazione anche da parte delle due ragazze dell'ottica Notini nella centralissima Piazza Umberto che però hanno sottolineato come le tre serate aggiuntive di quest'anno, di fatto, non abbiano molto inciso sull'esito complessivo della Settimana. "L'evento è andato abbastanza bene - hanno dichiarato - anche se, forse, ci sono stati meno turisti rispetto alle passate edizioni e gli stranieri ci sono apparsi più parsimoniosi nelle spese. Le giornate "clou" sono state senza dubbio quella dei mercatini, quella danzante e quella di ferragosto. Non hanno invece inciso, secondo noi, le tre serate aggiuntive dopo il ferragosto. O si facevano prima oppure si poteva fare un'intera settimana aggiuntiva legata, magari, al commercio locale vista comunque la vocazione strettamente "locale" degli ultimi tre eventi".



Sorridono anche i titolari del negozio di abbigliamento Colibrì, in Piazza delle Erbe, che, dopo aver ottenuto cinque anni fa lo stesso risultato, hanno bissato quest'anno il premio per il banco più originale della Settimana: "Sicuramente ben vengano eventi come la Settimana del Commercio a Castelnuovo - dichiarano - anche se quest'anno abbiamo notato forse anche noi un calo di turisti. Per quanto ci riguarda possiamo dire che gli eventi organizzati in Piazza delle Erbe sono stati meno in questa edizione, ma abbiamo apprezzato il fatto che, a differenza degli altri anni, il parcheggio della piazza è rimasto usufruibile fino alle 18. Grande successo l'ha avuto la mostra canina, mentre le serate di maggior affluenza sono state quella dei mercatini, quella danzante e quella di ferragosto. Unico suggerimento, visto comunque il successo ottenuto, quello di organizzare il prossimo anno i concerti in Fortezza all'infuori del calendario della Settimana del Commercio così da coprire anche i mesi estivi con meno affluenza".



Infine, positivo anche il giudizio dei titolari del negozio di abbigliamento sportivo Masquenada, in corso Garibaldi, che hanno dimostrato di apprezzare il format della Settimana seppur con qualche suggerimento per le prossime edizioni: "Siamo soddisfatti di come è andato l'evento - concludono - specialmente nella nostra via dove alcuni locali hanno messo a disposizione tavoli e panchine per gli avventori contribuendo così a rendere il corso uno dei più frequentati. Nonostante il format della Settimana sia rimasto, più o meno, lo stesso anche quest'anno, dobbiamo dire che il risultato è stato comunque positivo. Forse un suggerimento potrebbe essere quello di coinvolgere di più i passanti in piazza, il prossimo anno, magari organizzando una sorta di flash-mob improvvisato. Perché no!"