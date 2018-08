Castelnuovo



Settimana del Commercio, il primo gran finale

domenica, 19 agosto 2018, 09:46

Non finisce qui. La Settimana del Commercio 2018 vive stasera una serata importante con il concerto della tribute band di tre artisti come Max Pezzali, Nek e Francesco Renga, ma per festeggiare la 35esima edizione avrà altre tre serate dal 24 al 26 agosto con un altro atteso concerto in chiusura con i Khorakhané e la Buona Novella di Fabrizio De Andrè. L’evento organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo – Confcommercio, con il patrocinio del comune, la collaborazione di Pro Loco e Unione Comuni ed il sostegno delle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Cassa di Risparmio di Lucca e della Garfagnana Coop, avrà una domenica con ancora migliaia di visitatori attesi. Sin dal mattino quando si terrà il raduno “Sotto il segno dell’Ariosto” del Vespa Club Garfagnana. Un raduno che ogni anno richiama centinaia di appassionati della due ruote Piaggio da ogni parte d’Italia. Quest’anno sono già arrivate prenotazioni dalla Sardegna, ed è la prima volta, e da diverse regioni del Sud d’Italia. Ma negli anni passati non sono mancate presenze europee da Belgio, Germania, Francia e Austria. Il raduno sarà al mattino in via Farini poi giro turistico della Garfagnana prima del rientro per il pranzo a Castelnuovo. Dal pomeriggio poi ancora tutti gli eventi della Settimana con l’atteso concerto di piazza Umberto con una tribute band che ricalca l’unione vera di tre artisti come Max Pezzali, ex leader degli 883, Nek e Francesco Renga protagonisti poche settimane fa del Lucca Summer Festival. Altri appuntamenti in piazza delle Erbe con l’esibizione di ballo della scuola Melody di Ghivizzano e in piazzetta Duomo dove si potrà giocare al quiz a premi “La Piramide”. Ancora premi a “Gira la ruota, vinci un viaggio” che coinvolge i circa 100 negozi associati. E poi la Settimana ripartirà venerdì con la giornata dello sport dedicata alle associazioni sportive del territorio e sabato con la terza edizione di Garfagnana’s Got Talent in piazza Umberto. Domenica 26, infine, il grande spettacolo di chiusura, offerto dall’amministrazione comunale, che vedrà protagonista la musica di “Faber” con la regia di David Riondino.

3^ Gara Garfcanina. Seconda gara alla Settimana del Commercio 2018 con la Garfcanina. Un concorso soprattutto di beneficenza per raccogliere fondi per aiutare gli amici a quattro zampe curato da Arca della Valle e Earth Toscana. Dopo il rinvio per pioggia nella giornata del raduno GACI, l’associazione che “recupera” i levrieri dal mondo delle corse e della caccia con ben 27 esemplari presenti, ecco che la Garfcanina si è svolta in piazza delle Erbe con oltre un centinaio di persone presenti. Il trofeo “Best in The Show” per il miglior cane iscritto è andato a Ginevra, un Gold Retrevier, accompagnata dal suo “fidanzato” Gastone, dalla piccola Camilla e da Claudio provenienti da Monza. Ginevra ha trionfato nella categoria “Due gocce d’acqua” perché come ha spiegato la piccola Camilla «è birbante come me e vuole sempre mangiare proprio come me». Nella categoria “Piccolo Monello”, riservata ai cani iscritti fino a 9 mesi, successo per Era, un particolarissimo American Staffordshire Terrier accompagnata da Elena da Lucca. Il miglior cane meticcio è risultato essere Pepe, accompagnato da Grazia da Castelnuovo ed infine è stata Yaki, un Akita Inu, assieme a Maria Bruna da Castelvecchio, a vincere il titolo di miglior cane di razza.