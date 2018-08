Castelnuovo



Settimana del Commercio, la prima notte del mercatino

sabato, 11 agosto 2018, 10:06

Primo sabato alla Settimana del Commercio 2018 con la notte del Mercatino sotto le Stelle. Un appuntamento tradizionale che vede i negozi di Castelnuovo proporre sconti speciali con bancarelle allestite al di fuori della propria attività.



Sarà questo il clou della terza giornata della manifestazione organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo – Confcommercio, con il patrocinio del comune, la collaborazione di Pro Loco e Unione Comuni ed il sostegno delle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Cassa di Risparmio di Lucca e della Garfagnana Coop. È una giornata dove sono attese migliaia di persone a Castelnuovo. Infatti, in molti saranno diretti alla Fortezza di Mont’Alfonso per il concerto di Fiorella Mannoia, altrettanti invaderanno prima, durante e dopo il centro storico animato dalla Settimana del Commercio.



Oltre al mercatino, seconda serata di osservazione delle stelle dai Giardini della Posta con l’esperto Roberto Bacci e tanta musica nelle vie con nuovi live in piazza Olinto Dini ed alla Grindhouse Arena in via Vittorio Emanuele dove si esibiranno i Mud Slide Man. E fino alla mezzanotte e oltre con il Dj Set in piazzetta Duomo e il Disco Baraonda al mercato ortofrutticolo. Primi premi consegnati per il gioco “Gira la ruota, vinci un viaggio” che coinvolge i circa 100 negozi associati. Basterà effettuare un acquisto nei negozi aderenti nei giorni della Settimana, cioè dal 9 al 19 agosto e dal 24 al 26 agosto, per poter girare la ruota della fortuna: tanti i premi in palio tra cui una splendida crociera per due persone.



Ancora aperte le iscrizioni per la gara delle torte che vivrà il gran finale in piazza Umberto con Fabrizio Diolaiuti il 16 agosto, selezioni il 13. Ci si può iscrivere via mail (info@castelnuovoeventi.it) o contattando il 347-1198244, i moduli e il regolamento sono visibili sul sito. Mentre è ormai quasi al completo il cast dei concorrenti della terza edizione di Garfagnana’s Got Talent che si terrà il 25 agosto con la presentazione affidata ad Alessandro Bertolucci. Primo premio: 500 euro in buoni acquisto. Ci si può ancora iscrivere inviando una mail a info@castelnuovoeventi.it.