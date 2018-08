Castelnuovo



Settimana del Commercio, serata delle arti: musical, stelle e giochi

venerdì, 10 agosto 2018, 09:16

Dal musical alle stelle per San Lorenzo, dal disegno ai giochi, dal dj set alla musica. La seconda serata della Settimana del Commercio offre tantissimi spettacoli. La manifestazione organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo – Confcommercio, con il patrocinio del comune, la collaborazione di Pro Loco e Unione Comuni ed il sostegno delle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Cassa di Risparmio di Lucca e della Garfagnana Coop, vive la sua seconda serata dedicata alle arti. È il solito menù ricco di spettacoli per tutti i gusti.



«Tanta gente già per l’apertura, oggi ne aspettiamo ancora di più perché ci sono ancora più eventi – dice il presidente Federico Magagnini – la conferma di quanto la Settimana sia una manifestazione unica nel suo genere e davvero grandiosa».



Lo spettacolo principale in piazza Umberto sarà il musical Hakuna Matata realizzato dalla Dance Academy di Silvia Deiana in collaborazione con la Scuola Civica di Musica di Castelnuovo. Tanti poi gli appuntamenti per tutto il centro storico. È la notte di San Lorenzo e non può mancare l’osservazione delle stelle e quindi al giardino della Posta ecco “Con il naso all’insù, la notte delle stelle cadenti” con l’esperto Roberto Bacci. Tante le attività per ragazzi e bambini: il consueto spazio in piazza delle Erbe ribattezzata la piazza dei bambini, il disegno più lungo del mondo in via Farini e CastelGioco ovvero tanti giochi da tavolo per tutte le età con l’associazione Garfaludica.



Non mancherà la musica, elemento fondamentale della Settimana del Commercio: i Dj della Scuola Jam di Pieve Fosciana si esibiranno in via Garibaldi, mentre alla Grindhouse Arena in via Vittorio Emanuele con i Savana Funk e musica live anche in piazza Olinto Dini. E la giornata, che si aprirà già alle 18 alla ex pista di pattinaggio con La Bella Estate e l’incontro con la curatrice della rassegna Alba Donati andrà avanti fino alla mezzanotte e oltre con il Dj Set in piazzetta Duomo e il Disco Baraonda al mercato ortofrutticolo.



È già iniziato il gioco “Gira la ruota, vinci un viaggio” che coinvolge i circa 100 negozi associati. Basterà effettuare un acquisto nei negozi aderenti nei giorni della Settimana, cioè dal 9 al 19 agosto e dal 24 al 26 agosto, per poter girare la ruota della fortuna: tanti i premi in palio tra cui una splendida crociera per due persone. Ancora aperte le iscrizioni per la gara delle torte che vivrà il gran finale in piazza Umberto con Fabrizio Diolaiuti il 16 agosto, selezioni il 13. Ci si può iscrivere via mail (info@castelnuovoeventi.it) o contattando il 347-1198244, i moduli e il regolamento sono visibili sul sito. Mentre è ormai quasi al completo il cast dei concorrenti della terza edizione di Garfagnana’s Got Talent che si terrà il 25 agosto con la presentazione affidata ad Alessandro Bertolucci. Primo premio: 500 euro in buoni acquisto. Ci si può ancora iscrivere inviando una mail a info@castelnuovoeventi.it.