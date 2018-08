Castelnuovo



Settimana del Commercio, si riparte con tre serate

mercoledì, 22 agosto 2018, 10:27

La Settimana del Commercio festeggia i suoi 35 anni con tre serate aggiuntive. L’evento organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo – Confcommercio, con il patrocinio del comune, la collaborazione di Pro Loco e Unione Comuni ed il sostegno delle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Cassa di Risparmio di Lucca e della Garfagnana Coop, riprende venerdì fino a domenica.



Tre giorni in più con tre appuntamenti clou da non perdere e negozi aperti anche la sera. Si parte venerdì con il bagno di folla per la presentazione delle società sportive di Castelnuovo, che dal pomeriggio allestiranno minicamp per far avvicinare i giovani allo sport, e si prosegue sabato con Garfagnana’s Got Talent con 10 concorrenti pronti a sfidarsi per i 500 euro di buoni acquisto in palio da spendere presso i negozi associati.



Nella serata condotta da Alessandro Bertolucci, saranno ospiti i Predarubia, la band garfagnina che in questa estate si è fatta conoscere ben oltre i confini locali. Domenica poi la grande chiusura con il concerto offerto dal comune di Castelnuovo: protagonisti i Khorakhanè in uno spettacolo targato David Riondino e dedicato a Fabrizio De Andrè e la sua Buona Novella. Venerdì e sabato tornerà anche il gioco “Gira la ruota”, il dj set in piazzetta Duomo e il Disco Baraonda dopo la mezzanotte oltre a varie iniziative nelle vie.