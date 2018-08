Castelnuovo



Settimana del Commercio, stasera protagonista lo sport

venerdì, 24 agosto 2018, 10:15

La Settimana del Commercio riparte dallo sport. Sarà infatti la giornata dedicata alle associazioni sportive del territorio a segnare la ripresa dell’evento organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo – Confcommercio, con il patrocinio del comune, la collaborazione di Pro Loco e Unione Comuni ed il sostegno delle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Cassa di Risparmio di Lucca e della Garfagnana Coop, che si chiuderà domenica sera.



La giornata dello sport si aprirà dalle 17 con tanti mini camp allestiti per il capoluogo. Si potrà provare a giocare a basket, grazie al Cefa, in piazza delle Erbe, o correre con il Gs Orecchiella in via Garibaldi o ancora calciare un pallone con l’Us Castelnuovo in via Vittorio Emanuele o colpire una pallina con il Tennis Club Castelnuovo in via Farini e imparare qualche iniziale mossa di arti marziali in Barchetta con i Liberi Pensatori del Tai Chi Dojo.



In serata Katia Cosimini e Luca Dini presenteranno tutte le squadre de capoluogo, dalla pallavolo al calcio, dai gruppi podistici al basket, dal tennis al rafting, dal nuoto al golf, dall’equitazione all’arrampicata. Un bagno di folla che coinvolge sia le prime squadre che tutti i settori giovanili con una festosa invasione di piazza Umberto. Sempre dopo le 21, alla ex pista di pattinaggio, si chiude la rassegna La Bella Estate, promossa dal comune di Castelnuovo e curata da Alba Donati, con l’incontro con Paolo Crepet. Sarà possibile partecipare ancora al gioco “Gira la ruota” e per i giovani attivo il dj set in piazzetta Duomo e il Disco Baraonda dopo la mezzanotte oltre a varie iniziative nelle vie.