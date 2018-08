Castelnuovo



Settimana del Commercio: torte, bande e musica in attesa del “primo” gran finale

giovedì, 16 agosto 2018, 09:22

Un giovedì ricco di appuntamenti alla Settimana del Commercio, evento organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo – Confcommercio, con il patrocinio del comune, la collaborazione di Pro Loco e Unione Comuni ed il sostegno delle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Cassa di Risparmio di Lucca e della Garfagnana Coop.



È la notte delle tipicità con la sfida finale della gara delle torte presentata in piazza Umberto da Fabrizio Diolaiuti. Per le vie si muoveranno le bande in collaborazione con l’associazione Anbima di Lucca tra cui la Filarmonica Verdi di Castelnuovo diretta dal maestro Stefano Pennacchi, da ben 23 anni, e presieduta da Marco Togneri. La filarmonica ha una storia che nasce nel lontano 1801 con il nome di comunale e si trasforma in Società Verdi nel 1890 con il consenso del maestro di Busseto. In piazza delle Erbe laboratorio creativo inclusivo a cura dell’associazione Il Sogno. La piazza dei bambini diventa dunque ancora più ampia grazie all’impegno dell’associazione che ha da sempre un occhio di riguardo per i bambini diversamente abili. Ed ancora, in piazza Olinto Dini la musica di Joe Natta e le Leggende Lucchesi e nel Loggiato Porta trattamenti gratuiti di shiatsu offerti dalla scuola Xiao Lu. Nel pomeriggio, al Parco Dronero ovvero ai Giardinetti, letture per bambini e per tutta la famiglia a cura del gruppo di lettori volontari del progetto Nati per Leggere.



Domani arriva la prima giornata di Castelnuovo Bricks con laboratori, spazio giochi ed esposizione di opere fatte con i Lego a cura di Collego in via Vittorio Emanuele. Un evento che si ripeterà sabato e che anticipa il primo gran finale. Sì, perché quest’anno la Settimana avrà una coda dal 24 al 26 agosto con la giornata dello sport, Garfagnana’s Got Talent e il gran concerto finale dedicato a Fabrizio De Andrè e la sua Buona Novella. In questi giorni, sempre attivi i dj set in piazzetta Duomo e dopo la il Disco Baraonda al mercato ortofrutticolo. Ancora premi a “Gira la ruota, vinci un viaggio” che coinvolge i circa 100 negozi associati.