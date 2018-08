Castelnuovo



Settimana, maghi e Garfcanina per l’antipasto di Ferragosto

martedì, 14 agosto 2018, 10:30

Dallo spettacolo dei maghi alla gara Garfcanina, dalla giornata rinascimentale alla gara delle torte. La Settimana del Commercio, evento organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo – Confcommercio, con il patrocinio del comune, la collaborazione di Pro Loco e Unione Comuni ed il sostegno delle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Cassa di Risparmio di Lucca e della Garfagnana Coop, vive tre giornate ricche di appuntamenti a ridosso del Ferragosto.



Si parte stasera con lo show di magia della delegazione lucchese del Club Magico Italiano in una giornata speciale per i bambini che nel pomeriggio potranno fare merenda con pane e nutella e disegnare nel Loggiato Porta. La serata avrà altri appuntamenti da non perdere come la 3° edizione della gara Garfcanina curata assieme a Earth Toscana e l’associazione L’Arca della Valle, in via Farini, il concerto de Gli Spari Sopra, tribute band di Vasco Rossi, in piazza Olinto Dini ed ancora l’esibizione della palestra Body Planet in via Vittorio Emanuele In questi giorni, sempre attivi i Set in piazzetta Duomo e dopo la il Disco Baraonda al mercato ortofrutticolo.

Va avanti anche il gioco “Gira la ruota, vinci un viaggio” che coinvolge i circa 100 negozi associati. Ancora tanti i premi in palio tra cui una splendida crociera per due persone offerta da Altroquando Viaggi e un viaggio a Klagenfurt per i mercatini di Natale offerto da I Viaggi di Andrea. Quasi al completo il cast dei concorrenti della terza edizione di Garfagnana’s Got Talent che si terrà il 25 agosto con la presentazione affidata ad Alessandro Bertolucci. Primo premio: 500 euro in buoni acquisto. Ci si può ancora iscrivere inviando una mail a info@castelnuovoeventi.it.