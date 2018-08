Castelnuovo



Torrite si stringe per l'ultimo saluto a "Charly"

martedì, 14 agosto 2018, 20:24

di andrea cosimini

La piccola comunità di Torrite ha lasciato oggi il suo ultimo saluto a Carlos Santini, detto “Charly”, scomparso all’età di 67 anni dopo una lunga malattia che lo tormentava da tempo. Amici e parenti hanno accompagnato il feretro fino alla chiesa parrocchiale del paese, per poi partecipare alla messa celebrata in suo ricordo dal sacerdote don Alex Martinelli.



Santini era un personaggio molto noto nel capoluogo garfagnino. Nato in Brasile, ma trasferitosi ben presto in Italia, “Charly” ha vissuto gran parte della sua vita in Garfagnana. Prima a Castiglione, dove fu tra i primi ad inventarsi una radio privata, “Radio Alice”, poi a Torrite, dove tutt’ora risiedeva, e dove, terminata l’esperienza con la radio, aveva aperto un suo autosalone.



Ex volontario della Misericordia, Santini era un grande appassionato di macchine, oltre che un ex pilota di rally. E’ stato inoltre un pioniere della cittadinanza in Italia, dopo l'avvento della circolare k. 28.1 nel 1991, consentendo a molti italo-brasiliani di ottenere il riconoscimento della cittadinanza.



La sua scomparsa ha lasciato nel dolore due comunità: quella garfagnina e quella brasiliana. A piangerlo la famiglia, i due amati figli Federico e Tatiana, la nuora, Catia, le sorelle, i nipoti e i parenti tutti. Al suo funerale niente fiori, ma offerte per il “Progetto Donna - Ritrovo di Roberta” di Pontecosi. Dopo il rito funebre, la salma è stata trasferita al cimitero di Pianacci.