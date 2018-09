Castelnuovo



Bondi: “Primo giorno di scuola, un sincero augurio a tutti gli studenti e alle loro famiglie”

sabato, 15 settembre 2018, 14:25

di simone pierotti

Lunedì inizierà l’anno scolastico anche per gli studenti di Castelnuovo di Garfagnana. Da parte di Francolino Bondi, presidente del consiglio comunale, arriva l’augurio per un anno proficuo, dal quale parte una riflessione sulla scuola.

“Il primo giorno di scuola – sottolinea Bondi - è un’esperienza difficile da dimenticare, uno di quei momenti che coinvolge non soltanto gli studenti, i genitori, gli insegnanti, i dirigenti e i collaboratori scolastici ad ogni livello, ma un’intera Comunità. E non fa molta differenza se gli allievi siano chiamati ad affrontare il primo giorno di scuola in una classe piuttosto che in un’altra. Le emozioni, le attese, gli incontri e il ritrovarsi sono come sempre tanti e diversi. Un discorso a parte vale solo per i ragazzini che vanno in prima elementare. Un tempo, allorché la scuola aveva inizio il primo ottobre, festa di San Remigio, erano chiamati i “remigini”. Per loro e per le famiglie -nonni in testa-il primo giorno di scuola e quelli della vigilia rappresentano qualcosa di veramente straordinario, bello e irripetibile”.

“Anche a Castelnuovo Garfagnana lunedì prossimo si apriranno le porte di tutte le Scuole di ogni ordine e grado per accogliere circa mille e cinquecento allievi in parte, soprattutto per quanto riguarda gli Istituti superiori, provenienti dagli altri comuni della Valle. L’augurio più sentito è che tutti possano trovare un ambiente e le risorse che rispondano fin dall’inizio alle necessità delle varie classi in modo da lavorare subito con impegno e con soddisfazione”.

Un accento particolare sul “diritto allo studio”. “Un altro augurio, che ritengo altrettanto importante, è quello di consentire a tutti di usufruire concretamente del diritto allo studio. A questo proposito mi sembra meritevole di attenta valutazione e di accoglienza il progetto annunciato per Santa Croce dall’arcivescovo di Lucca mons. Italo Castellani,con il quale si propone di contrastare il diffondersi della povertà nelle famiglie con minori a carico, contribuendo attivamente a garantire il diritto all’istruzione ,attraverso “un sostegno scolastico indirizzato all’acquisto di libri e quant’altro, per un sereno inserimento ed un proficuo percorso scolastico”. Il comune di Castelnuovo e le diverse associazioni di volontariato cittadine sono sempre stati attenti a questa problematica e continueranno sicuramente ad esserlo anche oggi, non venendo mai meno nel contempo la speranza che di questi interventi in futuro ci sia sempre meno bisogno e necessità”.