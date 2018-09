Castelnuovo



Centro socio-sanitario allagato, disagi per gli utenti. Bianchini: "Si attendono risposte"

venerdì, 28 settembre 2018, 15:02

Silvia Bianchini, consigliera di opposizione a Castelnuovo, interviene per denunciare l'allagamento del centro socio sanitario in via Puccini che stamattina ha reso inagibile l'edificio costringendo i medici e gli operatori a rimanere fuori con notevoli disagi a tutti gli utenti.



"Solo pochi mesi fa - esordisce la consigliera di minoranza - avevo denunciato, per l’ennesima volta, la decadente situazione dell’edificio che ospita il centro socio sanitario in via Puccini a Castelnuovo, sede di servizi tanto delicati e importanti, ma quello che è successo questa mattina è davvero incredibile!"



"Chi ha aperto le porte stamani - spiega - si è trovato davanti una brutta sorpresa: tutto l’edificio era completamente allagato! Probabilmente la rottura di un tubo al primo piano ha reso inagibile l’intero edificio, costringendo medici e operatori a rimanere fuori assistendo impotenti ad uno scenario davvero devastante e soprattutto a sospendere l’intera attività clinica con disagi notevoli a tutti gli utenti".

"Alla denuncia del degrado - incalza la consigliera - l’ASL prontamente rispose che dopo l’estate il centro si sarebbe trasferito nei nuovi locali ai quali si stava lavorando, ma pare che ancora questo obiettivo sia lontano, forse si parla di mesi…"



"Dovremo passare un nuovo inverno in questa sede? - conclude Bianchini - A che punto sono i lavori? Dove verranno trasferiti temporaneamente gli ambulatori per non sospendere le attività mentre si procede alla bonifica della sede allagata? Si attendono risposte e soprattutto fatti!"