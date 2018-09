Castelnuovo



Conclusa l'operazione "Estate Sicura": calano furti e reati

martedì, 25 settembre 2018, 11:57

Si è conclusa con successo l'operazione "Estate Sicura" dei carabinieri del comando provinciale di Lucca in Garfagnana e Media Valle. I risultati conseguiti dai carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana e dei reparti dipendenti, nucleo operativo e radiomobile e 11 stazioni dei carabinieri, coordinati dal maggiore Giorgio Picchiotti, che da Borgo a Mozzano sino a Gramolazzo, Piazza al Serchio e Passo delle Radici, ha la responsabilità di assicurare il presidio della Garfagnana e della Media Valle, territorio caratterizzato da una orografia tipicamente montana, anche nel settore viario, con comunità di riferimento talvolta di poche centinaia di residenti, sono stati apprezzati sia in termini di prevenzione che di repressione.

Gli obiettivi prefissati dell’operazione sono stati la prevenzione e il contrasto dei reati in genere, con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio e al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’incremento dei servizi straordinari di controllo del territorio ha consentito una più incisiva vigilanza delle principali vie di comunicazione, degli esercizi pubblici e dei luoghi di aggregazione giovanile.

Dal 1° giugno al 20 settembre del corrente anno sono stati perseguiti 307 reati con un calo del 27,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017, risultato di un significativo sforzo organizzativo che nell’assicurare la massima flessibilità operativa del Reparti, tenuto conto delle diversificate esigenze locali e degli indici di delittuosità registrati nei vari territori, è riuscito ad ottimizzare l’impiego dei carabinieri nei servizi di istituto per conseguire una sempre più incisiva proiezione esterna a presidio info-operativo delle comunità di riferimento che ha visto sul territorio ben 2 mila 476 servizi preventivi nel corso dei quali sono stati sottoposti a controllo 8 mila 717 soggetti e 6 mila 134 veicoli. Nel dettaglio, durante l’estate i furti sono calati del 16 per cento circa, attestandosi a 135 contro i 198 dello scorso anno. Le attività condotte hanno permesso di trarre in arresto 17 persone e di denunciarne in stato di libertà 149 con un aumento di risultati, ancora più significativi se letti in un contesto di diminuzione dei reati in generale.

Nel corso dei controlli della circolazione stradale, infine, sono state elevate 432 contravvenzioni, ritirate 45 patenti di guida e sanzionate 31 persone per guida in stato d’ebbrezza alcolica.