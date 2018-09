Castelnuovo



Giornata della prevenzione sismica a Castelnuovo

martedì, 25 settembre 2018, 15:15

L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lucca organizza, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri, la “Prima Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica” in programma nella giornata di domenica 30 settembre, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti, con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, per favorire la cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.

Domenica 30 settembre saranno organizzati nelle principali città italiane, a cura degli Ordini territoriali degli Architetti e degli Ingegneri, centinaia di punti informativi, denominati “Le Piazze della Prevenzione Sismica”, con l’obiettivo di far conoscere alla collettività l’importanza della sicurezza sismica delle abitazioni.

Architetti e Ingegneri esperti in materia saranno a disposizione dei Cittadini per spiegare in modo chiaro il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio (modalità costruttive, area di costruzione, normativa esistente al momento della costruzione, etc.) e le agevolazioni finanziarie (Sima Bonus) oggi a disposizione per migliorare la sicurezza della propria abitazione a spese quasi zero.

Le Piazze della Prevenzione Sismica saranno inoltre l’occasione per promuovere e far conoscere a cittadini e amministratori di condominio il programma di “prevenzione attiva” Diamoci una Scossa!, che prevede per tutto il mese di novembre isite tecniche informative, da parte di Architetti e Ingegneri esperti in materia. Nel corso delle visite, che non comporteranno alcun onere per i richiedenti, sarà fornita una prima valutazione sommaria dello stato di sicurezza delle abitazioni e illustrate le possibilità di interventi di mitigazione del rischio, finanziabili con l’incentivo statale Sisma Bonus. Suo sito dell’evento www.giornataprevenzionesismica.it è possibile trovare ogni informazione sull’iniziativa.

Gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Lucca organizzano congiuntamente per la giornata del 30 settembre i punti informativi nelle seguenti località:

_ Lucca, via Beccheria (Loggiato)

_ Castelnuovo di Garfagnana, Piazza Umberto I

_ Viareggio, Piazza Inigo Campioni

L’evento è patrocinato dai tre comuni ospitanti i punti informativi.