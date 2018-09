Grande festa nel rione del Piano per l’inaugurazione del rinnovato circolo Anspi

Altri articoli in Castelnuovo

domenica, 30 settembre 2018, 19:08

Dopo due sconfitte consecutive, il Castelnuovo era atteso da un esame complicato sul campo del lanciatissimo Fucecchio, finora imbattuto e senza reti al passivo. Esame superato a pieni voti, con un uno – due piazzato nella ripresa, dopo aver tenuto nella prima frazione e legittimato la vittoria con un secondo...

sabato, 29 settembre 2018, 11:09

A poche ore dalla presa di posizione da parte del primo cittadino del capoluogo garfagnino, un netto no all’installazione di tale opera, la “Libellula” ha proseguito in queste serie di incontri in Garfagnana, in precedenza si erano svolti a Fosciandora e a Gallicano, per sensibilizzare ulteriormente una questione che tocca...

venerdì, 28 settembre 2018, 16:31

L’Azienda USL Toscana nord ovest interviene dopo i disagi causati stamattina dall'allagamento del centro socio-sanitario di via Puccini, a Castelnuovo, come segnalato dalla consigliera Silvia Bianchini

venerdì, 28 settembre 2018, 15:02

Silvia Bianchini, consigliera di opposizione a Castelnuovo, interviene per denunciare l'allagamento del centro socio sanitario in via Puccini che stamattina ha reso inagibile l'edificio costringendo i medici e gli operatori a rimanere fuori con notevoli disagi a tutti gli utenti

martedì, 25 settembre 2018, 15:15

Domenica 30 settembre saranno organizzati nelle principali città italiane, a cura degli Ordini territoriali degli Architetti e degli Ingegneri, centinaia di punti informativi, denominati “Le Piazze della Prevenzione Sismica”, con l’obiettivo di far conoscere alla collettività l’importanza della sicurezza sismica delle abitazioni

martedì, 25 settembre 2018, 15:10

Il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi ha esposto chiaramente la posizione dell’amministrazione comunale al movimento "La Libellula" dichiarandosi contrario alla realizzazione di un pirogassificatore alla Kme di Fornaci di Barga