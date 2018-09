Castelnuovo



Grande successo per la tombola in piazza

lunedì, 3 settembre 2018, 19:41

Grande successo per la tradizionale tombola della fiera in piazza Umberto I a Castelnuovo. Numerosi i partecipanti alla manifestazione organizzata, come ogni anno, dalla locale pro loco con l'aiuto dei volontari che hanno collaborato per la buona riuscita della festa.



Con l'eccezionale speaker Sandro Lana, coadiuvato da due bambini addetti alle estrazioni dei numeri e sulle note musicali di dj Milka, sono stati distribuiti premi di 250 euro per la cinquina, 500 per la decina e 750 per la tombola.



"La tombola della fiera - ha commentato Silvio Fioravanti, presidente della pro loco - è una tradizione molto ben radicata nei castelnuovesi e garfagnini e l'edizione di ieri ne è la prova perché nonostante la pioggia del primo pomeriggio e l'incertezza del tempo, in tantissimi sono scesi in piazza per non mancare all'estrazione e tentare la fortuna".