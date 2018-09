Castelnuovo



Graziella, una castelnuovese a caccia di un sogno: aprire un atelier

domenica, 16 settembre 2018, 10:20

di andrea cosimini

Non se lo aspettava. Poi, all’improvviso, la chiamata. Il suo nome era stato selezionato per partecipare ad un percorso formativo, indetto dalla Lookmaker Academy, per diventare consulente di immagine ed aprire un proprio atelier partecipando al talent-show televisivo nazionale organizzato dall’accademia.

Un’occasione imperdibile che Graziella Orazzini, 61 anni, titolare del salone di bellezza “Graziella e Solange” in via Marconi a Castelnuovo, ha deciso di non farsi scappare. A giocare un ruolo fondamentale sono stati i suoi profili Facebook (Graziella & Solange) ed Instagram (graziellaesolange), uniti alla sua pluri-decennale esperienza sul campo. Da qui infatti è partita la convocazione per la pre-selezione, tenutasi il 15 luglio presso l’Hotel “Eden” al Cinquale, che l’ha vista bucare lo schermo ed accedere ai casting.

“Si è trattato di un colloquio conoscitivo – spiega Graziella - dove la produzione ha spiegato nel dettaglio tutte le fasi per partecipare al talent e dove c’è stata una mini-ripresa per valutare la fotogenia e la telegenia dei concorrenti presenti. Un primo passo per entrare nella cerchia dei possibili partecipanti al reality Tv. Il mercoledì della settimana successiva, quindi, sono stata ricontattata e mi è stata comunicata la mia selezione”.

Il corso formativo durerà tre giorni, dal 23 al 25 settembre, presso il Salinello Camping Village a Tortoredo Lido, in provincia di Teramo, nelle Marche. Prima dell’inizio dello stage, Graziella dovrà subito affrontare le telecamere per la prima intervista che, come in ogni talent che si rispetti, sarà quella del “confessionale”. Da mercoledì 16, quindi, cominceranno i casting, i colloqui con lo psicologo e gli autori che vedranno impegnata la parrucchiera castelnuovese fino al 27 settembre. Le concorrenti, poi, saranno intrattenute da serate di spettacolo, alta moda e comicità con relativo dress-code da rispettare tassativamente. Finite le selezioni, infine, la produzione comunicherà i 40 finalisti che si recheranno negli studi per le registrazioni. Il premio in palio è ambizioso: 100 mila euro per aprire un atelier dove poter esercitare al meglio la propria attività di lookmaker.

Un’occasione davvero unica per Graziella e sua figlia, Solange Quirici, che dal 2001 è entrata a far parte del suo salone creando un suo spazio di bellezza estetica. Oggi sono in tutto tre ad occuparsi del trattamento hair & beauty delle proprie clienti. Un lungo percorso professionale portato avanti con passione ed intraprendenza dalla stessa titolare che, a soli 13 anni, ebbe la fortuna di entrare in un noto ed elegante salone del suo paese dove tutto incominciò.

“Ero una bambina – ricorda Graziella -, ma con una forza, un entusiasmo e così tanta voglia di imparare che, subito, fu apprezzato. Da lì è iniziata la mia crescita professionale, seguita da scuole e corsi che mi hanno dato l’opportunità di realizzare il mio grande sogno. Così nel novembre del 1976, all’età di 18 anni, ho aperto il mio salone di bellezza con una soddisfazione incredibile. In pochi anni sono riuscita ad avere un vasto numero di clienti, con richieste sempre più specifiche per la cura di cute e capelli e mi sono specializzata in tricologia che mi ha portato a conoscenza di importanti opportunità. Nel corso degli anni ho partecipato a molte sfilate ed eventi, creando personalmente gli accessori e i dettagli da adoperare nelle acconciature”.

La notizia della sua selezione all’Academy è stata accolta con entusiasmo soprattutto dalle clienti del suo salone di bellezza. Quelle clienti, affezionatissime, che, con soddisfazione, l’hanno incitata ad andare avanti in questa sua avventura, infondendogli coraggio e partecipando con essa alla ricerca degli accessori.

“Ogni giorno – conclude entusiasta Graziella - mi sento la vera protagonista del cambio look delle mie clienti, le quali mi danno sempre tanta voglia di fare esperienze nuove per poter dare sempre il meglio. Con la nostra pagina Facebook e Instagram abbiamo contatti anche con clienti all’estero che ci richiedono servizi di vario genere, comprese acconciatura e make-up da sposa e da cerimonia. Sono 48 anni che faccio questa professione. Mi auguro che chi leggerà queste parole capisca quanto sia importante quello che mente, cuore e mani possono creare”.