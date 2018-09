La giovane artista castelnuovese Lodovica Rebechi espone a Seravezza

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 5 settembre 2018, 14:43

Un mese circa di lavori in notturna. Sarà installato un semaforo con temporizzazione variabile per regolare il senso unico alternato a fasce orarie. L'investimento è di oltre 400 mila euro

mercoledì, 5 settembre 2018, 09:07

Prorogate le iscrizioni al corso gratuito Nettuno per trovare impiego o avviare un'attività in proprio come installatore e manutentore di impianti termo-idraulici. Per giovani fra i 16 e i 18 anni

martedì, 4 settembre 2018, 14:30

I progetti presentati dall’Azienda USL Toscana nord ovest prevedono un impegno di 30 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica. Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari...

lunedì, 3 settembre 2018, 19:41

Grande successo per la tradizionale tombola della fiera in piazza Umberto I a Castelnuovo. Numerosi i partecipanti alla manifestazione organizzata, come ogni anno, dalla locale pro loco con l'aiuto dei volontari che hanno collaborato per la buona riuscita della festa

lunedì, 3 settembre 2018, 09:22

Sono 12 i posti complessivi che il Patronato Inac di Lucca mette a disposizione dei giovani che vogliono fare l’esperienza del servizio civile, per venire incontro alle esigenze di tutte le aree. Saranno, infatti, coperte tutte le zone della provincia con sei posti a Lucca, due a Viareggio, due a...

venerdì, 31 agosto 2018, 08:45

A seguito dell’approvazione dei progetti di Servizio Civile Universale è stato pubblicato il bando 2018 per la presentazione delle domande da parte dei volontari. Anche questo nuovo bando ha avuto per il comune di Castelnuovo un esito molto soddisfacente in quanto è stato approvato il progetto “Sos Teniamoci” che sarà...