La Libellula, incontro pubblico sul pirogassificatore a Castelnuovo

sabato, 22 settembre 2018, 17:13

Nella giornata di ieri, durante le fasce orarie pomeridiane e serali, è stato attuato un servizio coordinato a largo raggio per il controllo straordinario del territorio di tutta la Garfagnana e la Mediavalle

sabato, 22 settembre 2018, 08:42

E’ stato presentato, nella sala congressi dell’ospedale Santa Croce di Castelnuovo Garfagnana, il primo protocollo multicentrico nazionale di studio dell’ecografia pleuro-polmonare nelle bronchioliti in età pediatrica

sabato, 22 settembre 2018, 02:21

Spettacolare incidente stanotte, intorno alle 00.15, in località Acquabona a Castelnuovo dove due auto si sono scontrate finendo l'una 300 metri dall'altra. Alla fine si è contato un solo ferito, non grave, trasferito in codice giallo in ospedale.

venerdì, 21 settembre 2018, 11:08

Il transito a senso unico alternato sulla sr 445 della Garfagnana in località Acquabona, al confine tra i comuni di Castelnuovo Garfagnana e Gallicano, già preannunciato nei giorni scorsi, scatterà dalla mattina di lunedì 24 settembre,quando la ditta incaricata posizionerà i blocchi in cemento (new jersey) per delimitare la carreggiata

giovedì, 20 settembre 2018, 10:17

Venerdì 21 settembre, nella sala congressi dell’ospedale Santa Croce di Castelnuovo Garfagnana alle 16 è in programma l’incontro di presentazione del primo protocollo multicentrico nazionale di studio dell’ecografia pleuro-polmonare nelle bronchioliti in età pediatrica

mercoledì, 19 settembre 2018, 16:57

“Personaggi”, terzo libro di Andrea Campoli, meglio conosciuto come il “Tatone-contafole” di Sant’Anastasio in Garfagnana, sarà presentato alla Casa Parrocchiale “Mons.E.Maffei” in via Baccanelle a Castelnuovo di Garfagnana sabato prossimo 22 settembre alle 15:30