La Libellula vola… fino a Castelnuovo per dire “no” al pirogassificatore

sabato, 29 settembre 2018, 11:09

di michele masotti

“Questo pirograssificatore non s’ha da fare” è in sintesi il messaggio che i membri del movimento “La Libellula”, assieme al presidente della Coldiretti di Lucca Andrea Elmi e alla vice presidente per la Toscana dell’Associazione “Agriturismo Terranostra” Francesca Bonagurelli, hanno ribadito davanti alla numerosa platea che ha riempito “Sala Luigi Suffredini” a Castelnuovo di Garfagnana. A poche ore dalla presa di posizione da parte del primo cittadino del capoluogo garfagnino, un netto no all’installazione di tale opera, la “Libellula”, rappresentata dai diversi membri tra cui Maria Elena Bertoli, Lucia Giovannetti e Francesco Bertoncini, ha proseguito in queste serie di incontri in Garfagnana, in precedenza si erano svolti a Fosciandora e a Gallicano, per sensibilizzare ulteriormente una questione che tocca tutta la Valle del Serchio.

“Riteniamo che sia importante condividere questo delicato tema” – è l’incipit di Lucia Giovannetti- “poiché si rischia di mettere a repentagliola salute di un’ampia fetta di popolazione e di provocare, in seconda battuta, pure un danno di immagine al concetto di Valle del bello e del buono. Come Libellula ci battiamo per la salvaguardia ambientale del territorio senza andare contro alle delicate questioni occupazionali dell’azienda Kme. Chiediamo che si trovi un accordo tra il mondo industriale e quello dell’agricoltura.”

“La creazione di un pirograssificatore” – prosegue Giovannetti- “non deve avvenire in un territorio come il nostro, così denso di prodotti tipici. Tutto ciò porterebbe alla crisi di tante medie e piccole attività di carattere agricolo.” Sulla stessa lunghezza di onda anche l’opinione di Andrea Elmi, numero uno di Coldiretti per la provincia di Lucca, che ha rivendicato un’unità di intenti con il movimento “La Libellula”. “Questa è una zona che sta sfruttando, a mio avviso, soltanto un decimo del potenziale disponibile a livello agricolo” – ha affermato Elmi- “L’ideale sarebbe prendere come modello di sviluppo del Trentino Alto Adige, con l’agricoltura che fa da attrattiva per il turismo.” Elmi ha chiuso il suo intervento lanciando un quesito in merito ai questi posti di lavoro che la Kme potrebbe togliere qualora questo progetto non venisse realizzato. “Non è detto che salvare adesso 200 posti di lavoro sia la scelta migliore se ne verranno persi 1000 in futuro.”

Francesca Bonagurelli ha snocciolato una serie di dati relativi al numero di aziende agricole presenti nella nostra valle: da Minucciano a Diecimo sono 534, mentre gli allevatori risultano essere 734, senza contare il numero degli animali. Piuttosto incisivo, e senza tanti giri di parole, è stato l’intervento di Alberto Focacci, direttore della Cia Agricoltori Toscana Nord, che ha puntato il dito sull’assenza di alcuni politici, facenti parte del consiglio regionale, in serate come queste. “Il caso della Kme riporta alla luce delle logiche che speravo si fossero estinte nella nostra regione, ossia l’evocare lo spettro di uno scontro tra il mantenimento dei posti di lavoro e il diritto alla salute dei cittaidini.” – si rammarica Focacci- “Mi dispiace anche non vedere qui dei consiglieri regionali. Questa è una manovra di mettere tutta la spazzatura della Toscana sotto il tappeto a Fornaci. È vero che siamo stati colpiti duramente dalla crisi economica, subendo un collasso di posti di lavoro ma non per questo dobbiamo perdere la nostra identità. Ricordiamoci che il futuro della nostra Garfagnana si basa su quell’ambiente che qualcuno tenta di depauperare.” Sempre restando legati all’impegno dei vari sindaci su questa vicenda Francesco Bertoncini ha ricordato come il movimento abbia chiesto, diversi mesi, agli amministratori della nostra zona di firmare un documento congiunto con cui si oppongono alla realizzazione di tale opera. “Il capo fila di questa iniziativa è stato il sindaco di Barga. Altri, come quelli di Gallicano e Fabbriche di Vergemoli, sono dalla nostra parte ma alcuni nicchiano ancora rimettendosi, come affermato dal primo cittadino di Coreglia, a quello che deciderà la Regione Toscana.” A margine ci sono stati una serie di interessanti interventi, tra cui quelli di Leonardo Mazzei e Italo Gallicano, membri del Comitato “Attuazione della Costituzione”, del sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini e di Danilo Musetti.

I prossimi appuntamenti del movimento “La Libellula” sono in programma per mercoledì 3 ottobre alle ore 21 presso l’aula magna dell’I.s.i. Barga una discussione sulla stato della salute della Valle del Serchio, e per sabato 13 quando si terrà la manifestazione a Fornaci di Barga per dire di no al pirograssificatore voluto dalla Kme.