"L'Africa Dentro": incontro dedicato al volontariato a Castelnuovo

martedì, 25 settembre 2018, 08:55

Sabato 29 settembre l'Associazione Culturale Progetto Donna di Castelnuovo di Garfagnana presenta un nuovo incontro dedicato al volontariato – L’Africa Dentro – durante il quale Ilaria Pocai presenta Progetto Senegal Onlus.



Nata, cresciuta e ad oggi residente a Castelnuovo, Ilaria Pocai lavora come impiegata presso la Farmacia Gaddi. Nel suo percorso individuale dettato dalla curiosità per la comprensione e dalle sete di scoperta, ha incontrato ciò che è diventata la sua passione…l’Africa. Dal 2003 è impegnata nel volontariato con l’Associazione Progetto Senegal di cui è ideatrice e presidente. “Si va in Africa per mille motivazioni diverse, l’immagine che rimane scolpita nell’anima è quella delle piccole creature che la popolano… i bambini”. Ed è proprio per aiutare i bambini che è nato questo progetto i cui punti basilari sono scolarizzazione e sanità. Come in molti Paesi del terzo Mondo, anche in Senegal si assiste ad uno spiccato abbandono degli alunni delle scuole, molto spesso per motivi economici. Progetto Senegal è impegnato a contrastare questo fenomeno tramite l’apporto annuale di forniture complete di materiale scolastico e didattico e anche cassette di pronto soccorso agli asili e alle scuole primarie dei villaggi nella zona di Mbour, distretto di Thies. Molteplici gli interventi nella sanità: apporto di forniture mediche e farmaceutiche per i centri di sanità e per due ospedali di Dakar, copertura sanitaria ed assistenza in loco e in Italia per bambini malati. Durante l’incontro saranno esposte foto, stoffe e oggetti originali senegalesi raccolti durante i tanti viaggi dei volontari.



"Professione Donna. Viaggio alla scoperta del multiforme universo femminile" è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ed è patrocinato da Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Proloco Castelnuovo di Garfagnana, Unione dei Comuni della Garfagnana e dalla Commissione Pari Opportunità di Castelnuovo di Garfagnana.