Misericordia, porte aperte alla Domus Aurea

domenica, 16 settembre 2018, 10:20

Graziella Orazzini, titolare del salone di bellezza “Graziella e Solange” a Castelnuovo, è stata selezionata dalla Lookmaker Academy per intraprendere un corso di formazione per diventare consulente di immagine e partecipare al talent show televisivo nazionale che mette in palio un premio di 100 mila euro per l’apertura di un...

sabato, 15 settembre 2018, 14:25

Lunedì inizierà l’anno scolastico anche per gli studenti di Castelnuovo di Garfagnana. Da parte di Francolino Bondi, presidente del consiglio comunale, arriva l’augurio per un anno proficuo, dal quale parte una riflessione sulla scuola

sabato, 15 settembre 2018, 14:21

Terza edizione di ArteArredo, manifestazione culturale che avvicina il mondo dell'arredamento a quello dell'arte, venerdì 21 settembre, dalle 17, presso il negozio Arredamenti Tardelli di Castelnuovo di Garfagnana

sabato, 8 settembre 2018, 15:04

La giovane artista castelnuovese, con radici paterne a Vergemoli, Lodovica Rebechi, laureata a Milano in fashion design, tiene in questi giorni un'esposizione personale presso “L’osteria Marconi” di Massimiliano Federigi, in Piazza Mazzini 98, a Seravezza, sul tema “Quando l’arte incontra il cibo”

mercoledì, 5 settembre 2018, 14:43

Un mese circa di lavori in notturna. Sarà installato un semaforo con temporizzazione variabile per regolare il senso unico alternato a fasce orarie. L'investimento è di oltre 400 mila euro

mercoledì, 5 settembre 2018, 09:07

Prorogate le iscrizioni al corso gratuito Nettuno per trovare impiego o avviare un'attività in proprio come installatore e manutentore di impianti termo-idraulici. Per giovani fra i 16 e i 18 anni