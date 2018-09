Castelnuovo



Presentazione di “Personaggi”, terza opera di Andrea Campoli

mercoledì, 19 settembre 2018, 16:57

“Personaggi”, terzo libro di Andrea Campoli, meglio conosciuto come il “Tatone-contafole” di Sant’Anastasio in Garfagnana, sarà presentato alla Casa Parrocchiale “Mons.E.Maffei” in via Baccanelle a Castelnuovo di Garfagnana sabato prossimo 22 settembre alle 15:30.

Con l’autore interverranno il sindaco Andrea Tagliasacchi, il presidente del consiglio Comunale Francolino Bondi, l’abate del Duomo mons. Angelo Pioli e l’editore Andrea Giannasi. In libreria da pochi mesi,”Personaggi” sta riscuotendo un buon successo di critica e di pubblico e suscitando molta curiosità nella popolazione. Sono tanti i volti e le storie attraverso i quali si riscoprono interessanti momenti di vita vissuta nella Valle. Campoli racconta di persone,uomini e donne, che in qualche modo e per ragioni diverse possono essere considerati rappresentativi della Garfagnana, avendo come obbiettivo anche quello di unire il presente al passato in una sorta di continuità, ben riuscita, che coinvolge e attrae il lettore fin dalle prime pagine. Al termine dell’incontro, promosso dalla presidenza del consiglio comunale e dalla Chiesa Abbaziale di Castelnuovo, farà seguito un rinfresco per i presenti. Ingresso libero.