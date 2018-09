Servizio civile, 12 posti al Patronato Inac

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 31 agosto 2018, 08:45

A seguito dell’approvazione dei progetti di Servizio Civile Universale è stato pubblicato il bando 2018 per la presentazione delle domande da parte dei volontari. Anche questo nuovo bando ha avuto per il comune di Castelnuovo un esito molto soddisfacente in quanto è stato approvato il progetto “Sos Teniamoci” che sarà...

giovedì, 30 agosto 2018, 17:39

Tre progetti del servizio civile nazionale, rivolti a giovani tra i 18 e i 28 anni, sono stati presentati ed approvati presso la Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana. C'è tempo fino alle 18 del 28 settembre per fare domanda

mercoledì, 29 agosto 2018, 14:17

Sabato 1 settembre torna la tradizionale Fiera del Formaggio Garfagnino le cui origini risalgono al 1430, quando Castelnuovo, passato sotto il dominio modenese della Casa D'Este, divenne il punto di riferimento amministrativo e commerciale della valle. Da allora la mostra ha acquistato sempre più importanza, divenendo nel 1896 Esposizione Regionale

mercoledì, 29 agosto 2018, 10:17

Bilancio, tutto sommato, positivo da parte dei commercianti del centro storico del capoluogo che hanno apprezzato il ricco calendario di questa edizione della Settimana del Commercio pur ritenendo poco "incisive" le tre serate aggiuntive inserite in programma

lunedì, 27 agosto 2018, 12:27

Folto pubblico per l'ultimo appuntamento della rassegna "La Bella Estate", curata da Alba Donati, che ha caratterizzato la calda estate di Castelnuovo. Un’affluenza, forse imprevista, che ha tenuto in piedi tante persone all’incontro con il noto psichiatra e sociologo Paolo Crepet

domenica, 26 agosto 2018, 10:04

E' Alessia Albergoni, 15 anni di Castelnuovo, su una sedia a rotelle per una disabilità, a trionfare nella 3^ edizione di Garfagnana's Got Talent. Stasera la Settimana del Commercio 2018 chiude i battenti con le musiche di Fabrizio De Andrè