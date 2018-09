Spettacolare scontro tra due auto, un ferito

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 21 settembre 2018, 11:08

Il transito a senso unico alternato sulla sr 445 della Garfagnana in località Acquabona, al confine tra i comuni di Castelnuovo Garfagnana e Gallicano, già preannunciato nei giorni scorsi, scatterà dalla mattina di lunedì 24 settembre,quando la ditta incaricata posizionerà i blocchi in cemento (new jersey) per delimitare la carreggiata

giovedì, 20 settembre 2018, 10:17

Venerdì 21 settembre, nella sala congressi dell’ospedale Santa Croce di Castelnuovo Garfagnana alle 16 è in programma l’incontro di presentazione del primo protocollo multicentrico nazionale di studio dell’ecografia pleuro-polmonare nelle bronchioliti in età pediatrica

mercoledì, 19 settembre 2018, 16:57

“Personaggi”, terzo libro di Andrea Campoli, meglio conosciuto come il “Tatone-contafole” di Sant’Anastasio in Garfagnana, sarà presentato alla Casa Parrocchiale “Mons.E.Maffei” in via Baccanelle a Castelnuovo di Garfagnana sabato prossimo 22 settembre alle 15:30

martedì, 18 settembre 2018, 12:01

La Misericordia di Castelnuovo apre le porte del proprio centro Alzheimer Domus Aurea a chiunque voglia conoscere una struttura all’avanguardia per la gestione di questa subdola malattia. Si tratta di un centro che ospita 16 malati in regime residenziale e cinque in regime diurno.

domenica, 16 settembre 2018, 10:20

Graziella Orazzini, titolare del salone di bellezza “Graziella e Solange” a Castelnuovo, è stata selezionata dalla Lookmaker Academy per intraprendere un corso di formazione per diventare consulente di immagine e partecipare al talent show televisivo nazionale che mette in palio un premio di 100 mila euro per l’apertura di un...

sabato, 15 settembre 2018, 14:25

Lunedì inizierà l’anno scolastico anche per gli studenti di Castelnuovo di Garfagnana. Da parte di Francolino Bondi, presidente del consiglio comunale, arriva l’augurio per un anno proficuo, dal quale parte una riflessione sulla scuola