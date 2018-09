Castelnuovo



Tagliasacchi si unisce al coro: "No al pirogassificatore"

martedì, 25 settembre 2018, 15:10

vVenerdì 28 settembre alle 21 in Sala Suffredini a Castelnuovo di Garfagnana il movimento “La Libellula”, in collaborazione con altre associazioni della valle, ha organizzato un’assemblea pubblica nell’ambito della campagna per il no al pirogassificatore Kme di Fornaci di Barga. Prima dell’appuntamento aperto a tutta la cittadinanza gli esponenti del movimento hanno ritenuto importante incontrare il sindaco Andrea Tagliasacchi al fine di confrontarsi rispetto al piano di rilancio industriale che KME sta portando avanti e che, a detta della stessa azienda, sarà presentato a breve alla Regione Toscana.

Il sindaco Tagliasacchi ha esposto chiaramente la posizione dell’amministrazione comunale: “Apprezziamo l’importante sforzo che la direzione aziendale sta facendo rilanciare KME, aumentare la sua capacità produttiva e i livelli occupazionali. Un piano industriale necessario e strategico per l’intera Valle del Serchio. Siamo invece contrari a ridurre i costi energetici attraverso la realizzazione di un pirogassificatore, non compatibile con le caratteristiche geomorfologiche della valle. Esistono soluzioni meglio adattabili al nostro contesto ambientale, per altro già adottate in altre importanti aziende toscane, che devono essere indagate e sostenute con forza dalle istituzioni e dalla politica. L’amministrazione di Castelnuovo su questo piano è pronta a fare la sua parte”.