Terza edizione di ArteArredo con la famosa chef Palma D’Onofrio a Castelnuovo

sabato, 15 settembre 2018, 14:25

Lunedì inizierà l’anno scolastico anche per gli studenti di Castelnuovo di Garfagnana. Da parte di Francolino Bondi, presidente del consiglio comunale, arriva l’augurio per un anno proficuo, dal quale parte una riflessione sulla scuola

sabato, 8 settembre 2018, 15:04

La giovane artista castelnuovese, con radici paterne a Vergemoli, Lodovica Rebechi, laureata a Milano in fashion design, tiene in questi giorni un'esposizione personale presso “L’osteria Marconi” di Massimiliano Federigi, in Piazza Mazzini 98, a Seravezza, sul tema “Quando l’arte incontra il cibo”

mercoledì, 5 settembre 2018, 14:43

Un mese circa di lavori in notturna. Sarà installato un semaforo con temporizzazione variabile per regolare il senso unico alternato a fasce orarie. L'investimento è di oltre 400 mila euro

mercoledì, 5 settembre 2018, 09:07

Prorogate le iscrizioni al corso gratuito Nettuno per trovare impiego o avviare un'attività in proprio come installatore e manutentore di impianti termo-idraulici. Per giovani fra i 16 e i 18 anni

martedì, 4 settembre 2018, 14:30

I progetti presentati dall’Azienda USL Toscana nord ovest prevedono un impegno di 30 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica. Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari...

lunedì, 3 settembre 2018, 19:41

Grande successo per la tradizionale tombola della fiera in piazza Umberto I a Castelnuovo. Numerosi i partecipanti alla manifestazione organizzata, come ogni anno, dalla locale pro loco con l'aiuto dei volontari che hanno collaborato per la buona riuscita della festa