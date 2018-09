Castelnuovo



Un Castelnuovo impeccabile annichilisce l’imbattuto Fucecchio

domenica, 30 settembre 2018, 19:08

di simone pierotti

0-2

FUCECCHIO: Del Bino, Intreccialagli, Menichetti, Pizza, Sabatini, Pinto, Tremolanti, Cenci, Rovai (13’ s.t. Sciapi), Fioravanti (34’ s.t. Fejzaj), Guarisa A disp.: Rizzo, Tani, Rigirozzo, Guidi, Mazzanti, Kazazi, Papa All.: Targetti

CASTELNUOVO: Leon, Picchi, Inglese (44’ s.t. Micchi M.), Cecchini, Marchetti, Pieroni, Filippi, Biagioni, Martinelli (23’ s.t. Bosi), Gori (38’ s.t. Durodola), El Hadoui (39’ s.t. Biagiotti) A disp.: Baroni, Turri, Berrettini, Micchi L. All.: Contadini

Arbitro: Bertolini di Livorno

Marcatori: 2’ s.t. Cecchini, 35’ s.t. Gori

Note: ammoniti Sabatini, Guarisa, Picchi, Pieroni.

Dopo due sconfitte consecutive, il Castelnuovo era atteso da un esame complicato sul campo del lanciatissimo Fucecchio, finora imbattuto e senza reti al passivo. Esame superato a pieni voti, con un uno – due piazzato nella ripresa, dopo aver tenuto nella prima frazione e legittimato la vittoria con un secondo tempo davvero eccellente. Il Fucecchio, che ha allestito una rosa di tutto rispetto, non è riuscito a scardinare la difesa dei gialloblu, oggi impeccabile, con un Leon attento nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa. Col passare dei minuti i ragazzi di mister Contadini sono venuti fuori sul piano fisico e atletico, sfruttando gli spazi che si sono aperti nella ripresa e colpendo con due reti capolavoro.

Per Gori è stata la prima gara da titolare e il suo peso per l’attacco si è subito notato. Al 3’ lancio di Picchi per lo stesso Gori che controlla al limite dell’area, si accentra e calcia sfiorando il palo lontano. Al 10’ grande occasione per i padroni di casa: Intreccialagli sfugge a Picchi sulla sinistra, si avvicina all’area piccola e lascia partire un tiro cross che sfiora il palo opposto. Al 27’ lancio dalle retrovie per Guarisa, che svariava su tutto il fronte offensivo ma troppo solitario, il n°11 bianconero controlla, si gira ma tira alto sopra la traversa. Il secondo tempo si apre con il Castelnuovo in avanti. Inglese mette una palla dentro l’area, gran tiro al volo di Cecchini che colpisce la traversa, il pallone rimbalza poi dentro la linea di porta e il guardalinee assegna il gol del vantaggio ai gialloblu. Al 18’ il generosissimo Martinelli soffia il pallone ad un difensore, resiste al suo ritorno e punta il portiere ma questo esce sui piedi e abbranca il pallone. Al 21’ tiro da fuori di Sciapi, nessun problema per Leon, in giornata di relax. Al 22’ insidiosa punizione di Gori, palla a lato. Al 35’ bella percussione di Filippi sulla sinistra, cross sul fronte opposto dove Gori incrocia con un sinistro perfetto, diagonale e gol. E’ il 2-0 per il Castelnuovo che sancisce una vittoria meritata. Da sottolineare l’ottima prova di tutto il collettivo, compresi i giovani subentrati nel corso del secondo tempo, si sono immediatamente calati nel match contribuendo a difendere la preziosa vittoria.