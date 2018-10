Castelnuovo



A Castelnuovo il primo festival cinematografico sul genere fantastico​

lunedì, 1 ottobre 2018, 12:39

Lucid Dream Fantastic Film Festival​ è il primo festival cinematografico sul genere fantastico​ che viene realizzato nel territorio della Mediavalle e Garfagnana​. Vuole essere punto di riferimento nel calendario degli eventi che si svolgono nel periodo adiacente alle festività di Halloween per arricchire l’offerta sulla provincia di Lucca affiancandosi a Halloween Celebration (Borgo a Mozzano) e Lucca Comics & Games (Lucca).



Il Festival, creato e organizzato dall’Associazione Culturale Smaskerando​ e dalla Neon Film Production​, fa parte di un più ampio progetto vincitore del bando Funder 35. Il variegato programma del festival 2018 avrà luogo nel paese di Castelnuovo di Garfagnana​ nei giorni del 26, 27 e 28 ottobre​.



La sera di venerdì 26​ darà il via alla manifestazione con un originale evento presso la Sala Suffredini dal titolo Il Nickelodeon - Le Voyage Dans La Lune​, si tratta di una esperienza immersiva dove lo spettatore verrà catapultato negli anni del cinema muto e potrà rivivere l’esperienza fedelmente ricostruita. Verrà proiettato per l’occasione il celebre film di Georges Méliès, ​Il Viaggio nella Luna​ (​Le Voyage Dans La Lune​) del 1902​ e musicato dal vivo con pianoforte dal M° Massimo Salotti.



Si entra nel vivo del festival tra sabato 27 e domenica 28​ con le proiezioni dei cortometraggi in concorso​. Durante i pomeriggi del fine settimana verranno proiettati i corti selezionati tra le quattro categorie: horror, fantastico, fantascienza e animazione. L’affluenza delle iscrizioni è stata notevole e da più di 30 paesi; Una giuria d’eccezione decreterà i vincitori, uno per categoria. Le proiezioni si terranno dalle 15:00 alle 20:00 il sabato e dalle 13:00 alle 17:00 la domenica​ presso la Sala Suffredini​.



Alice e Stefano Tambellini​ durante le giornate del Sabato 27 e​ della Domenica 28​, presso la sala CIAF di Castelnuovo, in Piazza delle Erbe​, condurranno i partecipanti del workshop nel mondo fantastico dell’Animazione a Passo Uno. Professionisti di questa tecnica cinematografica, guideranno i partecipanti dalla progettazione del bozzetto, alla realizzazione con vari materiali del pupazzo che prenderà vita in una breve clip video finale. Verranno fornite competenza, materiali e basi teoriche della tecnica di animazione. La prima parte del workshop sarà Sabato dalle 15:00 alle 20:00, la seconda parte del workshop si svolgerà la domenica dalle 10:00 alle 18:00. E’ necessario iscriversi inviando una email all’associazione Smaskerando.



Sabato 27. Durante tutta la giornata, fino a mezzanotte​, ​prenderà vita l’evento Midnight Movies ​che porterà nel paese di Castelnuovo di Garfagnana i personaggi in carne e ossa tratti dai film​ di genere come Nightmare Before Christmas, Dracula e molti altri. Il centro storico sarà diviso in quattro quartieri e per l’occasione diventerà un set a cielo aperto, seguendo le quattro categorie del concorso di cortometraggi: Fantasy, Horror, Fantascienza e Animazione. I personaggi si esibiranno in orari pomeridiani e serali per le strade del centro storico​ e nei locali aderenti all’iniziativa ricreando sketch tratti dal film di appartenenza.



La sera del sabato vedrà presenti i nostri primi ospiti di questo anno. Dalle 21:00 alle 00:00 presso sala Suffredini​ saranno proiettati i due cortometraggi fuori concorso​ di genere horror: Lucinda​, ​2017 e The Becky Carmichael Fan Club​, 2018. Gli autori sono rispettivamente Alberto Bambini, il quale sarà presente per introdurre il cortometraggio,​ e il canadese Andrew J.D. Robinson​, autore del contest internazionale 15 Second Horror Film Challenge.



La domenica sarà la giornata più importante per il festival, poichè avremo l’onore di ospitare presso il Teatro Alfieri​ una masterclass alle 17:30​ con Luigi Parisi​, regista Mediaset di famose serie tv​, come L’Onore e il rispetto e Il Bello delle Donne e di numerosi cortometraggi di genere. E a seguire, dalle 18:30 fino alle 20:00​ avremo l’ospite speciale di questa edizione, il regista Lamberto Bava,​ figlio di Mario Bava, e autore di svariati film di culto e di serie tv come Fantaghirò (1991-1996) e il film Demoni (1985). Bava terrà una masterclass sull’evoluzione del cinema horror italiano​ moderata dallo storico di cinema Paolo Zelati. Dalle 21:00​ la serata continuerà con la premiazione dei vincitori del concorso di cortometraggi​ nelle 4 categorie. Verrà inoltre premiato alla carriera Lamberto Bava​ prima di introdurre il suo film cult Demoni (​ 1985) l’ultima proiezione che chiuderà il festival​.



Il sogno lucido, ​come da definizione, è il fenomeno di prender coscienza durante il sogno del fatto di star dormendo, e la conseguente capacità di muoversi coscientemente all’interno di un sogno. La capacità di volare con il proprio corpo è spesso ricondotta al sogno, rendersi conto di farlo non può far altro che farci razionalizzare di star sognando. Da questo concetto nasce nostra volontà di far viaggiare, o meglio volare, i nostri spettatori nel mare del fantastico, oltre le nubi della razionalità. Un volo che ha come cornice la Garfagnana e la Mediavalle del Serchio, un territorio ricco di racconti e storie che stanno a confine tra la realtà e l’immaginazione.