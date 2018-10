Castelnuovo



Al Teatro Alfieri la 41^ rassegna corale "Città di Castelnuovo"

giovedì, 25 ottobre 2018, 17:14

Con il patrocinio del comune di Castelnuovo e dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, sabato 20 ottobre, nell’incantevole Teatro Alfieri e nella continuità di una iniziativa sorta nei primi anni ’70, si è tenuta la 41^ rassegna corale. Rassegna nata con il Coro Alpi Apuane, praticamente coincidente con la sua costituzione.



E’ stata una serata di qualità iniziata con il coro di casa che, sotto la direzione del maestro Luca Bacci, ha proposto alcuni brani del suo vasto e sempre più diversificato repertorio. Vocalità raffinata ed elegante quella del coro Emozioni InCanto di Padova, del maestro Giuseppe Marchioro, e bella fusione vocale quella del coro Scam del maestro Andrea Cupia, proveniente dal Canton Ticino in Svizzera. A chiusura i tre cori, diretti dal maestro Bacci, hanno proposto l’universale “Signore delle cime”.



Quella di Castelnuovo è divenuta a pieno titolo, per la qualità dei cori e per l’ambiente che li ospita, una rassegna importante, così riconosciuta a livello nazionale. In 41 anni di rassegne, sono pervenute in Garfagnana migliaia di persone tra coristi e accompagnatori, contribuendo, in un certo qual modo, alla promozione della Valle. Insomma, un'opportunità di poter recepire qualche emozione nell’ascoltare voci dal vivo che raccontano in musica, per un po’ liberi dalla schiavitù dei cellulari.