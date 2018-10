Annullata la visita di Rossi a Castelnuovo. L'assessore Remaschi firma il protocollo d'area interna

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 29 ottobre 2018, 15:48

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sarà domani, martedì 30 ottobre, a Castelnuovo Garfagnana per firmare insieme al presidente dell'Unione Comuni della Garfagnana, Nicola Poli, il protocollo d'intesa per la l'attuazione della "Strategia d'area" Garfagnana-Lunigiana-Media valle del Serchio-Appennino pistoiese

lunedì, 29 ottobre 2018, 12:54

Appuntamento speciale col mercato ambulante di Castelnuovo per il giorno dei Santi. Giovedì, infatti, in contemporanea con la festività di calendario, si svolgerà regolarmente il mercato cittadino che vede la presenza di oltre 100 banchi in tutto il centro storico di Castelnuovo

lunedì, 29 ottobre 2018, 12:47

Un uomo di 76 anni è caduto stamattina sulla salita che porta proprio all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana, in via dell’ospedale, in prossimità del negozio Euronics. L’uomo ha riportato un trauma cranico commotivo ed è stato accompagnato in codice rosso al nosocomio locale

venerdì, 26 ottobre 2018, 14:25

Divenuto ormai un appuntamento fisso da tre anni a questa parte, la quarta edizione dell’evento “Garfagnana Terra Unica”, organizzato dall’amministrazione comunale di Castelnuovo e in collaborazione con l’Unione Comuni Garfagnana, si presenta come ricco di novità

venerdì, 26 ottobre 2018, 11:32

Volpe, al secolo Nicola Gaddi, è un giovane artista emergente castelnuovese, reduce dalla pubblicazione del suo primo disco da solista, "Fuori dalla Tana", che presenterà dal vivo con il suo gruppo sabato 3 novembre, alle 18, al Teatro Alfieri di Castelnuovo

giovedì, 25 ottobre 2018, 20:17

Questa strada si stacca da Via Garibaldi per fiancheggiare un tratto delle mura che sostengono via Garibaldi (zona antistante la caserma dei carabinieri) e costeggiando degli edifici per civile abitazione di antica costruzione, scende verso la zona del Fontanaccio, interessata dalla recente espansione edilizia sia residenziale, commerciale e sportiva