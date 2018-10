Castelnuovo



Aree interne, i sindaci fanno rete: siglato il protocollo di intesa

martedì, 30 ottobre 2018, 18:13

di andrea cosimini

Un percorso lungo e partecipato, durato quasi quattro anni, che ha portato alla firma del protocollo d’intesa per l’attuazione della strategia di area vasta dei comuni della Garfagnana, della Lunigiana e dell’Appennino Tosco-Emiliano. Una strategia mirata ad individuare, dal basso, le problematiche strutturali dei territori più fragili e periferici della Toscana ovvero delle cosiddette “aree interne”.



La firma è avvenuta oggi a Castelnuovo, presso la Fortezza di Mont’Alfonso, alla presenza di tutti i sindaci, del gruppo di lavoro dell’area, e dei rappresentanti regionali con, in prima fila, l’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi, giunto in sostituzione del governatore Enrico Rossi, richiamato all’ultimo momento da impegni istituzionali.



La convenzione siglata oggi in Fortezza, da un punto di vista sostanziale, sancisce solo l’inizio del lavoro per la definitiva stesura delle tematiche individuate, mentre, per quanto riguarda il finanziamento dei progetti (si parla di un pacchetto di interventi per un totale di oltre 8,5 milioni di euro) bisognerà aspettare la sottoscrizione dell’accordo di programma quadro da parte di tutti gli enti finanziatori.



Il primo a prendere la parola è stato il presidente dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, nonché sindaco di Minucciano, Nicola Poli che ha reso merito al suo predecessore, Paolo Fantoni, di aver creduto ed iniziato questo percorso in una dimensione così ampia.



“Una progettazione complessa – ha esordito Poli - e che ha vissuto, inutile negarlo, momenti di difficoltà. Innanzitutto una difficoltà geografica: con un’area strategica di riferimento molto vasta, infatti, non era facile capire quali fossero le problematiche strutturali comuni. Per la prima volta, però, mettiamo in atto una strategia che ci impone, non più di lavorare a livello di segmento, ma in termini di area vasta per superare queste problematiche”.



“Area vasta – ha sottolineato il sindaco - che è poi lo strumento con cui tutti gli amministratori pubblici si devono necessariamente misurare. Io sono un fautore del mantenimento dei comuni come presidio e salvaguardia del territorio, però dobbiamo necessariamente capire che ci sono tematiche che ci impongono di affrontarle a livello sovra-comunale. Ed è così che enti come l’Unione dei Comuni devono rilanciarsi per una propria missione di valle”.



In quanto primo cittadino del comune che ha ospitato l’evento, Andrea Tagliasacchi ha preso a sua volta la parola per accodarsi ai ringraziamenti dei soggetti protagonisti di questo progetto e per sottolineare la sfida che questo protocollo ha lanciato: “Quello di oggi – ha commentato – è un incontro operativo e concreto. Mi preme ringraziare lo sforzo compiuto dai sindaci, perché non era per niente scontato. La sfida che noi lanciamo oggi con questo protocollo è rivolta al governo affinché acquisisca la consapevolezza di quanto queste aree interne possano dare al paese”.



Rapido saluto anche da parte del consigliere provinciale Andrea Carrari, primo cittadino di Piazza al Serchio, in quanto rappresentante dell’ente che gestisce la Fortezza, luogo che ha ospitato la firma del protocollo. “Mai dare nulla per scontato – ha affermato il consigliere -. In questa strategia si toccano vari ambiti importanti come la sanità e la viabilità che noi sindaci affrontiamo quotidianamente. Siamo orgogliosi del lavoro fatto e la provincia ha dato il suo supporto per portare avanti il progetto”.



Le conclusioni sono state affidate all’assessore Marco Remaschi, in rappresentanza dei vertici regionali, il quale ha sottolineato la necessità di una progettualità per il rilancio delle aree interne. “Ci tengo particolarmente a ringraziare – ha concluso Remaschi - Raffaella Mariani che per molti anni ha curato i rapporti con la regione e con i sindaci della Garfagnana i quali, nello specifico, hanno un senso di appartenenza davvero molto forte. Dobbiamo unire i servizi fondamentali sulla programmazione. Oggi è un buon inizio, ma tocca a noi ora dare vita a questo progetto. Sanità, mobilità, scuola. Sono questi i temi principali sui quali ci siamo concentrati. C’è bisogno di dare importanza alle aree interne attraverso una progettualità, ma ci vogliono anche garanzie”.