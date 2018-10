Castelnuovo



Banda ultra-larga, piazza Loris Biagioni "scoperta". Bettini (Tim): "Soluzione entro pochi mesi"

giovedì, 18 ottobre 2018, 14:24

di andrea cosimini

Il pretesto è stata la segnalazione, a dire il vero alquanto curiosa, di un nostro lettore che si è domandato il perché, nonostante Castelnuovo sia pressoché completamente coperto dalla banda ultra-larga, la propria zona di residenza, ovvero piazza Loris Biagioni, non goda eccezionalmente di questa copertura. Una condizione per cui, paradossalmente, la sua connessione, così come quella di tante altre famiglie e attività commerciali della zona, risulta essere nettamente inferiore di quella, ad esempio, del proprio vicino di casa. Tutto questo, poi, nonostante la piazza si trovi a distanza di poche centinaia di metri dalla centrale Telecom.

E’ proprio partendo da questo interrogativo che è nata la nostra intervista. A concedersi, metaforicamente, ai nostri microfoni è stato l’ingegner Alessandro Bettini, responsabile di rete Tim Toscana Ovest, con il quale, prendendo spunto dal caso specifico, abbiamo avuto modo di conoscere l’attuale situazione nell’intero capoluogo garfagnino, in termini di copertura ed investimenti dell’azienda, alzando quindi lo sguardo sull’intera Valle del Serchio ed estendendo infine l’orizzonte al panorama toscano.

Ingegner Bettini, partiamo dal caso in questione. Come mai piazza Loris Biagioni non risulta coperta dalla banda ultra-larga?

“Il problema della piazza è che è collegata direttamente con la centrale del capoluogo (rete rigida) e non ad uno dei cosiddetti “armadi”. Stiamo quindi studiando la distanza dalla centrale (qualche centinaio di metri), il numero di clienti, e stiamo valutando di inserire un apparato in centrale che possa consentire di dare il servizio anche a loro”.

Con quali tempi?

“Siamo in fase di progettazione e di valutazione, quindi sono fiducioso di poter risolvere tecnicamente la questione nel giro di qualche mese. Cercheremo, comunque, di fare il prima possibile”.

Ci sono altre situazioni come questa a Castelnuovo?

“No. Castelnuovo è coperto, quasi nella sua totalità, dalla banda ultra-larga. Tutti gli armadi sono, sostanzialmente, coperti dalla fibra ottica grazie a dei lavori che sono stati ultimati da un po’ di tempo. Credo che si possa dire, con soddisfazione, che è stato fatto un lavoro importante da parte nostra”.

Quanti armadi avete installato nel capoluogo garfagnino?

“A Castelnuovo abbiamo realizzato 19 armadi per la banda ultra-larga. Un lavoro di diversi mesi, durato, all’incirca, dal secondo semestre del 2017 all’inizio del 2018. Ci siamo rapportati con il comune, per i permessi, e abbiamo cercato di utilizzare, ove possibile, le infrastrutture esistenti, rifacendoci anche a tecniche di scavo innovative, per non risultare invasive per la popolazione e non creare disagi”.

Di che investimento si parla?

“Stimando un costo medio per armadio di 20 mila euro (tenuti in conto anche i costi per gli scavi e per gli apparati elettronici) si parla di un investimento, solo su Castelnuovo, di circa 400 mila euro complessivi”.

Un investimento tutto a carico dell’azienda?

“Sì. Parliamo di un investimento tutto a carico di Tim, ovvero di un’azienda privata (senza una lira di contributo pubblico), che ha valutato la Garfagnana, e quindi anche Castelnuovo, interessante anche da un punto di vista di ritorno”.

Alzando un attimo lo sguardo sulla Garfagnana, qual è l’attuale copertura della banda ultra larga negli altri comuni?

“Dunque, la situazione è indicativamente questa: Castelnuovo (prossimi ad una copertura del 100 per cento), Gallicano (oltre il 50 per cento), Castiglione di Garfagnana (85 per cento), Villa Collemandina (50 per cento), Vagli Sotto (40 per cento), San Romano in Garfagnana (60 per cento), Sillano-Giuncugnano (40 per cento), Careggine (50 per cento), Pieve Fosciana (oltre il 70 per cento), Piazza al Serchio (oltre il 40 per cento), Minucciano (85 per cento), Fabbriche di Vergemoli (oltre il 30 per cento), Molazzana (40 per cento), Fosciandora (25 per cento)”.

Per quanto riguarda la Mediavalle invece?

“Il comune di Barga è coperto con buona percentuale (oltre il 70 per cento) e ora stiamo realizzando un armadio nella frazione di Castelvecchio Pascoli. Per quanto concerne Borgo a Mozzano, qualche armadio è attivo, ma in questo comune c’è qualche problema perché l’ente regolatorio ha fermato la vendita per delle valutazioni nelle cosiddette “aree bianche” (aree a minor rendimento di mercato). A Coreglia Antelminelli abbiamo attivi sette armadi (50 per cento di copertura). Su Bagni di Lucca, invece, abbiamo attivato 16 armadi e su altri quattro ci stiamo lavorando. Infine, il comune di Pescaglia che, al momento, è coperto dalla banda larga, ma non dalla banda ultra larga”.

Di quanti armadi complessivi parliamo quindi in Valle del Serchio?

“In Valle del Serchio abbiamo già attivi 110 armadi. Su un’altra decina ci stiamo lavorando, su altri ancora dovremo prima pianificare gli investimenti futuri e recepire le disposizioni del regolatorio sulle, già citate, aree bianche”.

Di che investimento si parla per l’intera valle?

“Stimando sempre un costo medio di 20 mila euro ad armadio, calcolati circa 120 armadi (tra quelli realizzati e quelli da terminare), siamo all’incirca sui 2 milioni e 400 mila euro. Un investimento cospicuo”.

Questo per quanto riguarda la banda ultra-larga (ovvero fino a 200 mega). Per quel che concerne la banda larga (fino a 20 mega), invece, qual è la situazione?

“La fornitura di questo servizio è stata fatta grazie a bandi regionali, basati in parte su dei fondi europei, che ci hanno visti vincitori. Grazie a questa collaborazione pubblico-privato abbiamo così potuto coprire con la banda larga (Adsl) tutti i paesi della Valle del Serchio”.

Alzando infine lo sguardo alla Toscana, com'è messa la Garfagnana, rispetto ad altre zone, in termini di copertura?

"La Toscana è molto coperta. Siamo su percentuali prossime all'80 per cento. Abbiamo cercato però di portare anche la Garfagnana a coperture simili con investimenti importanti".