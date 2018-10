Castelnuovo



Bianchini: "Parco Danilo Boschi abbandonato, una vergogna"

martedì, 16 ottobre 2018, 13:49

Il parco "Danilo Boschi" torna a far parlare di sé, ma lo fa, purtroppo, per l'ennesima segnalazione di degrado. Questa volta è la consigliera di opposizione Silvia Bianchini ad intervenire sulla questione.

"E’ davvero un grande dispiacere, oltre che una vergogna, vedere il parco dedicato a Danilo Boschi ridotto in queste condizioni - commenta la consigliera -. Un parco nato come centro di aggregazione di giovani, che per anni ha rappresentato un punto di riferimento accogliente e sicuro per famiglie e ragazzi, che si è purtroppo trasformato in un luogo di completo abbandono, dove spazzatura, bottiglie rotte, panchine divelte ed erba alta la fanno da padroni; veramente una vergogna, non solo per il decoro, ma anche per il potenziale pericolo che questo stato di cose può rappresentare per i ragazzi che lo frequentano".

"Le numerose segnalazioni di cittadini, che anche attraverso i giornali, hanno più volte sollecitato questa amministrazione comunale - incalza -, non sono valse a niente e a niente è valso neanche l’invito rivolto dal gruppo di opposizione nell’ultimo consiglio comunale durante il quale il sindaco è stato esortato ad occuparsi di questo parco così importante per i nostri giovani".



"A che serve - attacca Bianchini -avere un’area così se poi la abbandoniamo? Se l’amministrazione comunale ritiene di non essere in grado di gestire e garantire la cura del parco, forse sarebbe giunto il momento di ripensare ad affidarla, come in passato, a qualche gruppo sportivo o associazione che se ne prenda cura. O comunque è opportuno, in qual si voglia maniera, rimboccarsi le maniche per risolvere al più presto la situazione, non solo però con il taglio dell’erba per dare risposta all’emergenza del momento, ma con una programmazione che ne garantisca nel tempo il decoro e la cura".