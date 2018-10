Castelnuovo



Castelnuovo, capitale del cinema fantasy

lunedì, 22 ottobre 2018, 15:44

di simone pierotti

Arriva in Garfagnana il primo festival dedicato al cinema fantastico: questa mattina, presso la Sala Suffredini di Castelnuovo, è stato presentato il 1° “Lucid Dream Fantastic Film Festival” che si svolgerà dal 26 al 28 ottobre, in una intensa tre giorni di proiezioni cinematografiche, eventi, spettacoli, workshop. Il festival nasce grazie alla sinergia tra l’associazione culturale Smaskerando, rappresentata in conferenza da Katia Cosimini, e la casa di produzione indipendente Neon Film Production rappresentata dai promotori dell’evento Stefano Cosimini e Simone Gonnelli.

Ad introdurre la conferenza, Katia Cosimini: “Smaskerando compie 10 anni e vuole festeggiare diventando un centro di promozione culturale, reso possibile dall’essersi aggiudicato il bando nazionale Funder 35. Nell’ambito del cinema, è nato questa collaborazione e questo festival”.

Entra nel dettaglio Stefano Cosimini: “Lucid Dream è un sogno cosciente, rappresenta la metafora del cinema e del cineasta. Abbiamo trovato nella Valle del Serchio l’ambientazione ideale per questo festival, con i suoi luoghi, misteri, suggestioni, leggende, in un contesto che si collega ad eventi di ampio respiro quali Lucca Comics e Hallowen Celebration. Clou della manifestazione è rappresentato dal concorso internazionale di cortometraggi dedicati al fantastico che ha visto la partecipazione di 200 film provenienti da tutto il mondo. A Castelnuovo verranno proiettati 25 corti in rappresentanza di 19 nazioni. Domenica 28 ottobre avremo due grandi ospiti del settore, i registi Lamberto Bava e Luigi Parisi, che organizzeranno due masterclass al Teatro Alfieri dove, in serata, avverrà la cerimonia di premiazione e la proiezione del film “Demoni”. L’evento interesserà Castelnuovo anche nella giornata di sabato con la proiezione dei corti in Sala Suffredini e le strade e piazze che si animeranno divenendo un set a cielo aperto”.

Per l’amministrazione comunale sono intervenuti il sindaco Andrea Tagliasacchi e il consigliere Alessandro Pedreschi, che hanno sostenuto con entusiasmo l’iniziativa. “L’evento è molto interessante – ha sottolineato il primo cittadino – e si inserisce perfettamente nel percorso culturale e promozionale sul quale il nostro comune punta, come dimostra la recente mostra a fumetti sull’Ariosto e lo stesso recupero della Rocca”.