Combattere le fake news: l'ordine dei medici lancia la campagna “Una bufala ci seppellirà?”

mercoledì, 10 ottobre 2018, 18:49

Grande successo per la terza edizione di ArteArredo, manifestazione culturale che avvicina il mondo dell'arte a quello dell'arredamento svoltasi presso i locali di Arredamenti Tardelli a Castelnuovo di Garfagnana

mercoledì, 10 ottobre 2018, 13:07

La campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile “Io non rischio 2018” quest'anno si terrà sul territorio provinciale sabato 13 e domenica 14 ottobre a Lucca, Capannori e Castelnuovo Garfagnana

martedì, 9 ottobre 2018, 14:04

Un investimento complessivo di 12 – 13 milioni di euro che recupereranno un’area di 12 mila metri quadri. Il progetto prende il nome di “Fabbrica” come segno di continuità con l’attività che qui sorgeva in passato e per testimoniare un lavoro che porterà alla creazione di un luogo dove vivere...

lunedì, 8 ottobre 2018, 16:12

Principio di incendio su un pullman Ctt Nord, modello Mercedes K5093, proveniente da Lucca ed arrivato per un pelo al capolinea, in Piazza della Repubblica a Castelnuovo, oggi pomeriggio intorno alle 14.40. Sul posto i meccanici dell'azienda

lunedì, 8 ottobre 2018, 15:19

Grazie ai finanziamenti ricercati ed ottenuti sulla linea di stanziamento del Piano di sviluppo rurale, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord può investire in Garfagnana poco meno di nove milioni di euro per la realizzazione di ben 40 progetti che fanno crescere la sicurezza idrogeologica e, contemporaneamente, contribuiscono alla...

venerdì, 5 ottobre 2018, 12:23

Sono 144 su 1617 i locali toscani segnalati nella guida alle Osterie d'Italia 2019 appena pubblicata per i tipi di Slow Food Editore, tra questi 27 Chiocciole (i locali particolarmente in sintonia con la filosofia Slow Food), 19 Formaggi, 37 Bottiglie, novità di quest'anno, 9 esercizi segnalati per la particolare attenzione all'olio extravergine d'oliva, sia in cucina che in sala