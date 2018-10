Castelnuovo



Corso gratuito per soccorritori alla Misericordia di Castelnuovo

martedì, 2 ottobre 2018, 13:42

La Confraternita di Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana organizza un corso gratuito per soccorritori volontari su ambulanza di livello base e avanzato presso la sede in via Pascoli.



Il corso inizierà lunedì 15 ottobre alle 21 e sarà curato dal dottor Gianluca Barbi. E' aperto a tutta la cittadinanza e a coloro che abbiano compiuto 16 anni. Le lezioni si svolgeranno il lunedì e il giovedì con orario 21-23.



Per informazioni chiamare il numero: 0583-644414.



"Perché un'emergenza può colpire in ogni momento. Non restare a guardare, aiuta anche tu!"