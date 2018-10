Castelnuovo



Due locali garfagnini segnalati nella guida alle Osterie d'Italia 2019

venerdì, 5 ottobre 2018, 12:23

Sono 144 su 1617 i locali toscani segnalati nella guida alle Osterie d'Italia 2019appena pubblicata per i tipi di Slow Food Editore, tra questi 27 Chiocciole (i locali particolarmente in sintonia con la filosofia Slow Food), 19 Formaggi, 37 Bottigliee, novità di quest'anno, 9 esercizi segnalati per la particolare attenzione all'olio extravergine d'oliva, sia in cucina che in sala.

Giunto alla 29esima edizione, il sussidiario del mangiarbere all'italiana è il solo a raccontare un lavoro troppo spesso sottovalutato, quello delle cuoche e degli osti italiani con la diversità, l'originalità e la capacità di interpretare la cucina secondo la loro personalità: «Le osterie italiane sono sempre di più sulla bocca di tutti, perché gli osti sono diventati nuovamente il fulcro del discorso gastronomico italiano degli ultimi tempi. E proprio per questo una definizione, per quanto dai confini morbidi, ci vuole. Per questo abbiamo pensato a un decalogo, dieci idee sulle quali ci confronteremo a partire da oggi per trovare parole comuni che ci permettano di sintetizzare le 1617 storie della guida e raccontare al meglio a chi la legge cos'è un'osteria secondo Slow Food» sottolineano i due curatori Marco Bolasco ed Eugenio Signoroni.

«Secondo noi l'osteria è accogliente e conviviale, ha un buon rapporto qualità/prezzo, conosce a fondo la materia prima che usa, lavora prodotti di prossimità, sa proporre il vino, anche se è solo quello della casa, non ha il menù degustazione, non scimmiotta il ristorante importante, è moderna ma non rinnega il passato, non insegue le mode, anzi spesso le anticipa e, last but not least, ha un bravo oste (o anche più di uno)» continuano i curatori.

Anche la Bottiglia è stata ripensata in questa edizione: «Questo simbolo è stato utilizzato per la prima volta negli anni '90, quando il mondo del vino era diverso, adesso che è nata la guida Slow Wine ci siamo fatti aiutare dai curatori - Giancarlo Gariglio e Fabio Giavedoni e tutta la redazione - per ridefinire le caratteristiche che deve avere il riconoscimento dato alla qualità della carta dei vini» sottolinea Signoroni.

Tra i principi che hanno guidato l'attribuzione l'abbinamento con i vini del proprio territorio; la personalizzazione della carta dei vini secondo il proprio gusto e un lavoro di ricerca personale; meglio poche referenze ben scelte piuttosto che centinaia poco curate e banali; il rapporto qualità prezzo che si deve ritrovare anche per le etichette e così come l'attenzione all'ambiente.



Tra i temi che emergono da una lettura trasversale della guida c'è il protagonismo dellamontagna, luogo più difficile e scomodo ma amato soprattutto dai giovani osti che qui possono trovare prodotti e artigiani veri, territori incontaminati da cui rifornire le proprie dispense o coltivare direttamente le proprie materie prime. Sono luoghi ricchissimi di storie, tradizioni, prodotti, erbe spesso poco note e che trovano nell'osteria, nella sua cucina e nel suo pubblico un naturale punto di approdo. E poi ci sono proprio loro, i giovani che si mettono alla guida dell'osteria di famiglia o che, magari senza avere alle spalle storie di ristorazione, ci mettono studio e passione. Spesso sono osterie che guardano alla tradizione e al proprio territorio con occhi nuovi, che riescono a usare un obiettivo inedito per fotografare il luogo in cui sono e rileggerlo attraverso piatti che saranno la tradizione tra 100 anni. Infine, sono sempre più numerosi i locali, al Sud come al Nord, che propongono i prodotti del mare, con l'accortezza di scegliere la piccola pesca tradizionale e le specie di pesce meno note.



Curatori Marco Bolasco ed Eugenio Signoroni

Collana Guide Slow

Pagine 896 - Prezzo 22 euro

Disponibile anche on line



1617 locali segnalati

133 nuove segnalazioni

279 chiocciole, locali che meglio incarnano il modello di osteria

213 osterie da visitare per la notevole selezione di formaggi

361 osterie consigliate per la in più

484 locali con un orto di proprietà

370 osterie che propongono un menù vegetariano carta dei vini attenta al territorio

321 osterie con alloggio



Tutte le Chiocciole della Toscana

Il Tirabusciò Bibbiena Ar

Osteria del Teatro Cortona Ar

La Tana degli Orsi Pratovecchio Stia Ar

Mangiando Mangiando Greve in Chianti Fi

Aiuole Arcidosso Gr

Antica Fattoria del Grottaione Castel del Piano Gr

La Tana dei Brilli Massa Marittima Gr

L'Oste Dispensa Orbetello Gr

Da Ghigo Campiglia Marittima Li

I Diavoletti Capannori Lu

La Lina Bagnone Ms

Pasta e Vino Cascina Pi

Antico Ristoro Le Colombaie San Miniato Pi

Caciosteria dei Due Ponti Sambuca Pistoiese Pt

La Taverna del Pian delle Mura Castiglione d´Orcia Si

Il Grillo è Buoncantore Chiusi Si

La Solita Zuppa Chiusi Si

Sbarbacipolla Biosteria Colle di Val d´Elsa Si

Da Roberto Taverna in Montisi Montalcino Si

Da Gagliano Sarteano Si

La Botte Piena Torrita di Siena Si

Piccola Trattoria Guastini Torrita di Siena Si

Il Conte Matto Trequanda Si

Da Burde Firenze

Il Cibreo Trattoria Firenze

Buatino Lucca

Il Mecenate Lucca



I Formaggi

Il Tirabusciò Bibbiena Ar

Taverna Pane e Vino Cortona Ar

Belvedere Monte San Savino Ar

Agriosteria La Casa del Buono Terranuova Bracciolini Ar

La Bottega dei Portici Palazzuolo sul Senio Fi

Antica Fattoria del Grottaione Castel del Piano Gr

La Tana dei Brilli Massa Marittima Gr

Il Vecchio Mulino Castelnuovo di Garfagnana Lu

Il Pozzo Pieve Fosciana Lu

Pasta e Vino Cascina Pi

Locanda degli Artisti Terricciola Pi

Caciosteria dei Due Ponti Sambuca Pistoiese Pt

La Taverna del Pian delle Mura Castiglione d´Orcia Si

La Solita Zuppa Chiusi Si

Sbarbacipolla Biosteria Colle di Val d´Elsa Si

Da Roberto Taverna in Montisi Montalcino Si

La Botte Piena Torrita di Siena Si

Il Conte Matto Trequanda Si

La Bottegaia Pistoia



Le Bottiglie

La Nena Anghiari Ar

Il Tirabusciò Bibbiena Ar

Osteria del Teatro Cortona Ar

Taverna Pane e Vino Cortona Ar

Belvedere Monte San Savino Ar

La Tana degli Orsi Pratovecchio Stia Ar

Agriosteria La Casa del Buono Terranuova Bracciolini Ar

La Saletta Certaldo Fi

La Bottega dei Portici Palazzuolo sul Senio Fi

Artemide Pontassieve Fi

Antica Fattoria del Grottaione Castel del Piano Gr

Il Cantuccio Castiglione della Pescaia Gr

La Vecchia Hosteria Gavorrano Gr

L'Oste Dispensa Orbetello Gr

Hostaria del Ceccottino Pitigliano Gr

Magona Castagneto Carducci Li

Il Garibaldi Innamorato Piombino Li

I Diavoletti Capannori Lu

Il Vecchio Mulino Castelnuovo di Garfagnana Lu

Su pe' i' Canto Carmignano Po

Bengodi Castelnuovo Berardenga Si

Il Grillo è Buoncantore Chiusi Si

La Solita Zuppa Chiusi Si

Sbarbacipolla Biosteria Colle di Val d´Elsa Si

Da Roberto Taverna in Montisi Montalcino Si

Osteria di Porta al Cassero Montalcino Si

Le Panzanelle Radda in Chianti Si

La Botte Piena Torrita di Siena Si

Piccola Trattoria Guastini Torrita di Siena Si

Il Conte Matto Trequanda Si

Casa del Vino Firenze

Da Burde Firenze

In Vernice Livorno

Il Mecenate Lucca

Osteria dei Cavalieri Pisa

Re di Puglia Pisa

La Bottegaia Pistoia





Le osterie attente all'olio extravergine d'oliva

Belvedere Monte San Savino Ar

L'Oste Dispensa Orbetello Gr

Osteria dei Cavalieri Pisa

Il Grillo è Buoncantore Chiusi Si

Sbarbacipolla Biosteria Colle di Val d´Elsa Si

Da Roberto Taverna in Montisi Montalcino Si

Da Gagliano Sarteano Si

Piccola Trattoria Guastini Torrita di Siena Si

Il Mecenate Lucca