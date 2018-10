Castelnuovo



"Fuori dalla Tana", esordio a sette note per l'artista garfagnino Volpe

venerdì, 26 ottobre 2018, 11:32

di andrea cosimini

Castelnuovese doc, classe '92, al suo esordio discografico come cantante solista. Volpe, all'anagrafe Nicola Gaddi, si affaccia nel panorama musicale con il suo primo progetto ufficiale dall'emblematico titolo "Fuori dalla Tana": un disco di otto tracce, interamente scritto dall'artista, con musiche originali e testi inediti interpretati in italiano.

Il cd è uscito stanotte, in streaming digitale, sulle maggiori piattaforme online: Spotify, Itunes e Apple Music. Si tratta di un lavoro frutto di quattro anni di stesura, pubblicato sotto l'etichetta Vinile Produzioni Musicali di Livorno, che ha visto l'artista (voce e chitarra acustica del gruppo) affiancarsi a due validi musicisti locali che comporranno anche la formazione "live": Lorenzo Bertoni (classe '94, chitarra elettrica e tastiere) e Valentino Monti (classe '88, basso producing digitale). Le tracce sono state registrate in due luoghi: in parte presso lo studio della scuola civica di Castelnuovo di Garfagnana, ed in parte nella cantina dell'artista. Il mixaggio è stato curato da Giacomo Lorè, mentre il mastering è opera di Marco Baracchino.

Sabato 3 novembre alle 18, nel ridotto del Teatro Alfieri di Castelnuovo, Volpe e il suo gruppo presenteranno ufficialmente il disco, eseguendo alcuni brani dal vivo, e portando con sé le copie fisiche del progetto. A distanza di poche ore dall'uscita dell'album, La Gazzetta del Serchio ha avuto modo di intervistare l'artista per conoscere meglio il suo lavoro, passando in rassegna le sue influenze musicali e curiosando tra i suoi progetti futuri.

Perché il titolo "Fuori dalla Tana"?

"Era un concetto che mi piaceva ma che, per molto tempo, non ero riuscito ad esprimere. Sentivo che le canzoni che avevo scritto cominciavano a starmi strette dentro e che era necessario farle uscire "allo scoperto". Volevo insomma che il disco rappresentasse una sorta di punto di inizio, piuttosto che un traguardo raggiunto".

In quale genere si potrebbe collocare?

"Oggi un po' tutta la musica è "pop". Il mio genere, quindi, si può definire "pop" con influenze elettroniche ed elementi acustici. Nel disco infatti ho inserito anche il violoncello suonato per l'occasione da Luca Lucchesi".

Quali sono gli artisti italiani che hanno ispirato la tua scrittura?

"De Gregori ed Ivano Fossati su tutti. Ma anche Lucio Dalla per la sua capacità di dipingere, con semplicità ed in maniera cristallina, grandi concetti".

E artisti stranieri?

"Direi Radiohead e Cage The Elephant. Questo per quanto riguarda le mie influenze personali. Molto però hanno contato anche le influenze dei miei musicisti: dai più tradizionali Tame Impala, Nick Cave e Björk, fino a gruppi con sonorità più underground come i Bob Moses".

Ti ispiri solo a cantanti o hai anche dei riferimenti letterari?

"Mi ispiro anche alla letteratura. Sopratutto quegli autori che adottano un linguaggio semplice, ma denso. Come la poetessa Mariangela Gualtieri. Oppure autori che trattano, con ironia, fatti del quotidiano. Come ad esempio Giovannino Guareschi. In generale amo la tecnica di utilizzare una parola "piccola" per esprimere un concetto più grande".

C'è un filo conduttore che lega i testi del tuo album?

"In realtà no. Si tratta piuttosto di una raccolta di pensieri che ho sviluppato in questi anni, arricchiti da un periodo felice che ha visto il completamento dell’album. Il disco è stato scritto nell’arco di quattro anni, per questo nella prima parte si possono ascoltare canzoni più "stagionate", mentre nell'ultima brani scritti nell'ultimo anno".

Di cosa trattano le tue canzoni?

"Principalmente di cose che conosco. Che sia una relazione o uno stato d'animo. Cerco insomma di sviscerare un determinato momento con parole guidate mai dal caso. Di solito rimango affezionato da cosa mi ispira la musica. Il mio obiettivo è quello di esprimere con parole semplici ciò che voglio comunicare agli altri".

Affronti anche tematiche di attualità?

"Sì. Quando ho scritto il brano "Mentre guardiamo in basso", ad esempio, mi sono guardato intorno. Ho notato che molte persone, spesso, adottano un atteggiamento critico solo per dimostrare di essere dalla parte del giusto, piuttosto che cercare una soluzione".

Passiamo alla parte musicale. Come sono nate le sonorità del disco?

"Le musiche hanno solitamente una gestazione breve. Se ho un’idea, infatti, cerco di esprimerla attraverso la musica. Tutto parte dalla chitarra o dal pianoforte. Poi, con i musicisti, iniziamo a complicare i giri di accordi per capire che direzione vogliamo intraprendere. Quando si ha un blocco creativo, è importante avere altre persone intorno. Noi abbiamo una sala prove ed è lì che creiamo".

Nel tuo disco non ci sono cover. Che ne pensi di chi reinterpreta le canzoni di altri?

"Credo che un artista debba rivivere e reinterpretare la musica di altri. Non solo come un tributo, ma soprattutto per esprimere sé stessi. Credo che eseguire delle cover sia un po' come giocare perché ti permette di vestire per un momento i panni dell'artista che interpreti".

Cosa ne pensi dei talent show?

"Ritengo che sia importante che chi intreprende quella strada lo faccia in maniera preparata. I talent sono un format ottimo da un punto di vista comunicativo, perché permettono di arrivare a molte persone, ma è importante valutare quanto i talent prendano di te e quanto riescano a restituirti".

Parlaci un po' della copertina del tuo album...

"Le fotografie sono state scattate da Stefano Tommasi, mentre la parte grafica è stata affidata a Silvia Pierozzi, alias "Vitamina P", di Livorno. Stefano, con il suo obbiettivo, è riuscito a tirar fuori quella che era l'urgenza espressiva del momento e Silvia a far capire bene lo spirito dell'album".

Hai in mente di estrarre dei videoclip da questo progetto?

"Sì. Due sono i video in lavorazione. Uno uscirà per Pop Up Live-Sessions, una compagnia di ragazzi appassionati di musica che hanno come obiettivo promuovere giovani artisti italiani, e si baserà su una nostra recente esibizione a Roma. Lunedì 29 ottobre, invece, uscirà il nostro primo videoclip ufficiale estratto dall'album, "Reazione Inversa", girato dalla Neon Film Production composta da due registi della zona".

Prossimi appuntamenti dal vivo?

"Domenica 28 suoneremo a Roma in occasione della rassegna "Spaghetti Unplugged".

Foto di Greta Antoni