Panathlon Garfagnana alla scoperta della speleologia e del soccorso speleo

martedì, 2 ottobre 2018, 13:42

La Confraternita di Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana organizza un corso gratuito per soccorritori volontari su ambulanza di livello base e avanzato presso la sede in via Pascoli

lunedì, 1 ottobre 2018, 16:02

Domenica 7 ottobre, presso la tensostruttura di Castelnuovo, ci sarà il "Pranzo bello e buono" dove gli adulti potranno pranzare al prezzo di 18 euro mentre i bambini a 10 euro ed a seguire si potrà assistere alla mostra fotografica di Leonardo Fiori e Lisa Mazzei e alla speciale partecipazione...

lunedì, 1 ottobre 2018, 12:39

Il Festival, creato e organizzato dall’associazione culturale Smaskerando​ e dalla Neon Film Production​, fa parte di un più ampio progetto vincitore del bando Funder 35. Il variegato programma del festival 2018 avrà luogo nel paese di Castelnuovo di Garfagnana​ nei giorni del 26, 27 e 28 ottobre​

domenica, 30 settembre 2018, 20:07

Giornata di grande festa nel rione del Piano per l’inaugurazione della sede del circolo Anspi dopo la sua ristrutturazione. Tantissima gente è intervenuta: i soci e i volontari, vecchi e attuali, del Circolo, le istituzioni, ma soprattutto la popolazione del rione e non solo, tante famiglie e bambini

domenica, 30 settembre 2018, 19:08

Dopo due sconfitte consecutive, il Castelnuovo era atteso da un esame complicato sul campo del lanciatissimo Fucecchio, finora imbattuto e senza reti al passivo. Esame superato a pieni voti, con un uno – due piazzato nella ripresa, dopo aver tenuto nella prima frazione e legittimato la vittoria con un secondo...

sabato, 29 settembre 2018, 11:09

A poche ore dalla presa di posizione da parte del primo cittadino del capoluogo garfagnino, un netto no all’installazione di tale opera, la “Libellula” ha proseguito in queste serie di incontri in Garfagnana, in precedenza si erano svolti a Fosciandora e a Gallicano, per sensibilizzare ulteriormente una questione che tocca...