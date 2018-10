Castelnuovo



Parco Danilo Boschi, replica il gestore: “Eventi inaspettati e indipendenti dalla nostra volontà”

giovedì, 18 ottobre 2018, 18:03

Sullo stato di manutenzione del parco Danilo Boschi, interviene il Tennis Club Castelnuovo che tramite un’apposita convenzione con il comune ne è il gestore.

La situazione attuale, con erba da tagliare e qualche arredo rotto, si è verificata per alcune problematiche emerse negli ultimi mesi. Infatti, i dirigenti del Circolo spiegano le tre criticità maggiori ringraziando l’amministrazione comunale perché già da alcune settimane è stato pianificato un recupero dell’area: «Si sono verificate alcune contemporaneità che hanno messo in difficoltà la gestione del parco – fanno sapere dal Tennis Club – in primis assenze tra le file dirigenziali per motivi di salute diretti e indiretti. Le problematiche sottolineate dal gruppo consiliare di minoranza riguardano in particolare la crescita incolta di erba e atti di vandalismo. Per la prima c’è stato un nuovo evento inaspettato visto che le radici degli alberi tagliati lato fiume, per motivi di sicurezza, sono cresciute in maniera straordinaria creando la situazione che è stata gestita dalle risorse comunali. Per gli atti vandalici, siamo purtroppo di fronte ad un situazione che tra questo parco e il campo di calcetto che abbiamo al parco Dronero va avanti da molti anni. Nonostante la chiusura del parco, i ragazzi rompono la rete di recinzione e quando sono all’interno non hanno cura degli arredi presenti».