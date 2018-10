Pullman fermo al capolinea per un principio di incendio

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 8 ottobre 2018, 15:19

Grazie ai finanziamenti ricercati ed ottenuti sulla linea di stanziamento del Piano di sviluppo rurale, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord può investire in Garfagnana poco meno di nove milioni di euro per la realizzazione di ben 40 progetti che fanno crescere la sicurezza idrogeologica e, contemporaneamente, contribuiscono alla...

venerdì, 5 ottobre 2018, 12:23

Sono 144 su 1617 i locali toscani segnalati nella guida alle Osterie d'Italia 2019 appena pubblicata per i tipi di Slow Food Editore, tra questi 27 Chiocciole (i locali particolarmente in sintonia con la filosofia Slow Food), 19 Formaggi, 37 Bottiglie, novità di quest'anno, 9 esercizi segnalati per la particolare attenzione all'olio extravergine d'oliva, sia in cucina che in sala

giovedì, 4 ottobre 2018, 16:48

Continuano le polemiche riguardanti la sospensione dell'autogestione all'Isi Garfagnana. Nel mirino la mancata assegnazione delle cattedre, l'inagibilità del campo da calcio, le non chiare forme d'esame di Stato per le quinte e vari problemi alla palestra. Una situazione che ha visto schierarsi in campo anche il provveditore agli studi Donatella Buonriposi

martedì, 2 ottobre 2018, 16:58

Ritorna il Superabile e, dopo quattro edizioni, cambia ancora veste ma non la sostanza che rimane quella di focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema delle barriere architettoniche

martedì, 2 ottobre 2018, 13:42

La Confraternita di Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana organizza un corso gratuito per soccorritori volontari su ambulanza di livello base e avanzato presso la sede in via Pascoli

martedì, 2 ottobre 2018, 13:33

Dopo la pausa estiva, riprendono i consueti incontri del Panathlon International Club Garfagnana alla scoperta delle attività sportive così dette minori. Nella prossima conviviale il club andrà alla scoperta della speleologia e del soccorso speleo