Quasi 13 milioni di euro per “Fabbrica”: partono i lavori all’ex Valserchio

martedì, 9 ottobre 2018, 14:04

di simone pierotti

Presentato questa mattina, presso la ex Sala Archivio di Castelnuovo, il nuovo progetto di riqualificazione dell’area ex Valserchio, acquisita recentemente da GENIMM S.r.l., immobiliare controllare da General Holding. Ad annunciarlo il presidente del gruppo, Pietro Paolo Tognetti, il progettista, l’architetto Franco Puccetti e il sindaco Andrea Tagliasacchi.

Si tratta di un investimento complessivo di 12 – 13 milioni di euro che recupereranno un’area di 12mila metri quadri. Il progetto prende il nome di “Fabbrica” come segno di continuità con l’attività che qui sorgeva in passato e per testimoniare un lavoro che porterà alla creazione di un luogo dove vivere e lavorare.

Tantissima la gente intervenuta per ascoltare gli oratori e prendere il primo contatto con un progetto molto importante e atteso da tutta la cittadinanza. Lo stesso primo cittadino ha sottolineato come il comune di Castelnuovo abbia una grande opportunità di fronte per il proprio sviluppo. Nel farlo, si è commosso ricordando la figura di un cittadino castelnuovese recentemente scomparso, il dottor Yuri Micchi, che amava questa comunità e si impegnava per migliorarla.

Un vero e proprio maxi-intervento presentato oggi nell’ex saletta Archivio e che sotto la direzione dell’architetto Franco Puccetti nei prossimi mesi vedrà la riduzione dei volumi degli immobili e un aumento degli spazi pubblici, ridisegnando una vasta area di Castelnuovo con nuove aree commerciali, direzionali e abitative, ricavando ben 250 posti auto. I lavori di messa in sicurezza partiranno tra dieci giorni. Un’opportunità di bellezza ritrovata, con tre nuovi spazi pubblici che raccorderanno l’area con il tessuto urbano del comune garfagnino, non trascurandone la componente storica. “Fabbrica” si ispira, infatti, all’idea di “faber”, cioè l’uomo che, in quanto artefice, pensa, costruisce e trasforma. Allo stesso modo il progetto prevede la realizzazione di un luogo completamente rinnovato ma che, forte degli antichi saperi artigianali, dell’intraprendenza e della vocazione imprenditoriale dell’area, offre servizi all’intera comunità, rappresentando per Castelnuovo un’occasione di crescita e di sviluppo.

“Vogliamo far sparire la nomea di “ecomostro” – ha esordito Tognetti – perché la zona è bellissima e nascerà un’area vivibile e gradevole, inserita in un contesto cittadino. Entro l’inverno partiranno i lavori di messa in sicurezza dei tetti degli edifici esistenti”.

Alcuni dei presenti sono intervenuti formulando varie richieste per rendere maggiormente vivibile il progetto finale oltre quello iniziale e chiedendo spazi per la comunità e il sociale. La proprietà si è detta aperta e disponibile a confrontarsi con l’amministrazione, che potrà raccogliere esigenze e richieste di cittadini e associazioni.