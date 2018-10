Castelnuovo



Rinvenute cisterne di gasolio non conformi: denunciato titolare di una società di trasporti

martedì, 23 ottobre 2018, 10:33

Importante operazione mandata a segno dalla tenenza della guardia di finanza di Castelnuovo di Garfagnana, a seguito di accertamenti scaturiti da una segnalazione pervenuta al numero di “pubblica utilità 117”.



I militari hanno infatti svolto una perquisizione presso il deposito di una società di autotrasporti, che ha permesso di individuare un rimorchio telonato privo di motrice al cui interno sono state rinvenute più cisterne contenti 7 mila 500 litri di gasolio per autotrazione, prive della prescritta documentazione di conformità. Al termine del servizio il prodotto petrolifero è stato sottoposto a sequestro ed il rappresentante legale della società è stato denunciato alla autorità giudiziaria. Oltre al danno erariale è grave anche la mancanza delle prescritte garanzie di sicurezza nello stoccaggio e nel trasporto dei liquidi infiammabili, che ha costituito un rischio elevato sia per l’ambiente, sia per coloro che, a loro insaputa, hanno transitato nelle adiacenze, tanto da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco di Lucca.



Il gasolio sequestrato, ai sensi della Legge nr. 43 del 2015, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, al fine di potenziare il “controllo del territorio” e di “accrescere la sicurezza pubblica ed economicofinanziaria”, potrà essere affidato in custodia giudiziale alle forze di polizia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'impiego nelle relative attività di servizio.