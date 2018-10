Castelnuovo



Sarà riqualificato un tratto di via delle Fontane

giovedì, 25 ottobre 2018, 20:17

Sarà riqualificato un tratto di una via del centro storico di Castelnuovo, via delle Fontane. Questa strada si stacca da Via Garibaldi per fiancheggiare un tratto delle mura che sostengono via Garibaldi (zona antistante la caserma dei carabinieri) e costeggiando degli edifici per civile abitazione di antica costruzione, scende verso la zona del Fontanaccio, interessata dalla recente espansione edilizia sia residenziale, commerciale e sportiva.

Il tratto di via presenta il fondo stradale parte in asfalto, parte in acciottolato di pietra, le condizioni sono pessime con lesioni sulla parte in asfalto e sollevamento e sconnessioni delle pietre tanto che in alcuni tratti sono state sostituite da toppe di asfalto. Lo smaltimento delle acque meteoriche avviene tramite caditoie stradali, ma la sconnessione della pavimentazione non consente una corretta raccolta delle acque.

Il muro presenta ampie zone che denunciano infiltrazioni di umidità e le connettiture della muratura, a causa della debolezza del legante, sono invase dalla vegetazione infestante. Scarsa anche la pubblica illuminazione, limitata ad una lanterna a braccio affissa nel muro verso la caserma dei carabinieri. Il passaggio delle persone sulla pubblica via risulta pericolo per i numerosi utenti che dalla zona residenziale e commerciale del Fontanaccio raggiungono via Garibaldi ed il centro storico

I lavori previsti riguardano il rifacimento del manto stradale con asfalto natura; l’acciottolato in pietra sconnesso verrà rimosso e sostituito con pavimentazione in elementi di pietra rettangolari, posati in modo da riprendere il disegno delle pavimentazioni antiche e da rendere più sicura la percorribilità anche in caso di a presenza di neve o ghiaccio. E’ prevista inoltre la pulizia del muro con l’impiego di acqua a pressione per l’eliminazione della vegetazione infestante e del muschio e la successiva stuccatura e l’illuminazione pubblica.

Il progetto fa parte di un programma più organico di una futura riqualificazione dell’area che dalla piazza Umberto arriva alla caserma dei carabinieri e che prevede la sistemazione della pavimentazione viaria, la riorganizzazione del sistema dei parcheggio, l’introduzione di nuovi elementi di arredo urbano (pubblica illuminazione, cartellonistica, pensilina per l’attesa dei mezzi pubblici, ecc.) in sostituzione di quelli ormai obsoleti, che contribuiscano a migliorare l’immagine complessiva di questa porzione della città molto importante da un punto di vista commerciale e turistico.

L’importo complessivo dell’intervento è di 100 mila euro finanziato con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.