Simonini (Lega): "Mancata visita di Rossi in Garfagnana, un'occasione persa"

mercoledì, 31 ottobre 2018, 13:32

A sollevare la problematica è Amanda Lombardi, referente della Garfagnana della Lega Giovani Lucca e riguarda la condizione in cui versa il liceo scientifico "Galileo Galilei" di Castelnuovo di Garfagnana

martedì, 30 ottobre 2018, 18:13

L'unione fa la forza. I sindaci di Garfagnana, Lunigiana e Appennino Pistoiese si sono ritrovati oggi pomeriggio alla Fortezza di Mont'Alfonso, a Castelnuovo, per siglare il protocollo d'intesa per l'attuazione della strategia di area vasta alla presenza dell'assessore regionale Marco Remaschi

martedì, 30 ottobre 2018, 11:01

Il presidente della regione Enrico Rossi ha annullato l'incontro di oggi. Rinviata anche la visita all'azienda tessile Antica Valserchio. Sarà l'assessore all'agricoltura Marco Remaschi a firmare il protocollo d'intesa per la l'attuazione della "Strategia d'area" Garfagnana-Lunigiana-Media valle del Serchio-Appennino pistoiese

lunedì, 29 ottobre 2018, 15:48

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sarà domani, martedì 30 ottobre, a Castelnuovo Garfagnana per firmare insieme al presidente dell'Unione Comuni della Garfagnana, Nicola Poli, il protocollo d'intesa per la l'attuazione della "Strategia d'area" Garfagnana-Lunigiana-Media valle del Serchio-Appennino pistoiese

lunedì, 29 ottobre 2018, 12:54

Appuntamento speciale col mercato ambulante di Castelnuovo per il giorno dei Santi. Giovedì, infatti, in contemporanea con la festività di calendario, si svolgerà regolarmente il mercato cittadino che vede la presenza di oltre 100 banchi in tutto il centro storico di Castelnuovo

lunedì, 29 ottobre 2018, 12:47

Un uomo di 76 anni è caduto stamattina sulla salita che porta proprio all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana, in via dell’ospedale, in prossimità del negozio Euronics. L’uomo ha riportato un trauma cranico commotivo ed è stato accompagnato in codice rosso al nosocomio locale