Castelnuovo



Stop all'autogestione, gli studenti: "Una situazione gestita male dalle autorità"

giovedì, 4 ottobre 2018, 16:48

di tommaso boggi

Continuano le polemiche riguardanti la sospensione dell'autogestione voluta dagli studenti degli istituti superiori di Castelnuovo per protestare contro la mancata assegnazione delle cattedre, l'inagibilità del campo da calcio, le non chiare forme d'esame di Stato per le quinte e vari problemi alla palestra. L'autogestione, partita ad inizio settimana, sarebbe stata infatti interrotta dopo che alcune famiglie si sarebbero lamentate dello "stop" delle lezioni rivolgendosi addirittura ai carabinieri.

Una situazione che ha visto schierarsi in campo anche il provveditore agli studi Donatella Buonriposi che, in un'intervista, oltre ad esprimere la sua contrarietà alla protesta degli studenti (che, a suo dire, poteva essere svolta con altri metodi nel periodo estivo), ha anche parlato di come questo atto possa essere visto come interruzione di pubblico servizio.

La risposta degli studenti, però, non si è fatta attendere. "Si tratta di una situazione gestita male dalle autorità - ha detto uno studente - perché a noi era stato dato il permesso di fare autogestione dal preside". Opinione, questa, condivisa anche da un altro alunno: "Prima di incolpare gli studenti maggiorenni o il preside, il provveditore dovrebbe informarsi meglio riguardo sia la nostra situazione come istituto sia le vicende che hanno portato all'intervento dei carabinieri ed all'interruzione dell'autogestione”.



Già la prossima settimana, a questo punto, è probabile che gli studenti organizzino un nuovo sciopero ed altre iniziative per manifestare il proprio malcontento.