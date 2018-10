Castelnuovo



"Superabile" torna con una formula rinnovata

martedì, 2 ottobre 2018, 16:58

Ritorna il Superabile e, dopo quattro edizioni, cambia ancora veste ma non la sostanza che rimane quella di focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema delle barriere architettoniche.

In questi anni qualcosa è stato fatto in questa direzione ma i risultati raggiunti non sono certo all’altezza delle aspettative e tutto sembra procedere a passo troppo lento per chi vive un disagio quotidiano costretto all’ipomobilità o limitato sotto altri aspetti del vivere di ogni giorno.

Per questo motivo il Gruppo dei Superabili ha deciso di cambiare rotta e di destinare la propria attenzione ad una platea che sarà la cittadinanza attiva del domani e che, già da subito, può dare un forte contributo nella direzione suddetta: i giovani.

A partire da giovedi 4 ottobre un gruppo di ragazzi con disabilità motoria incontrerà nell’ordine gli studenti di: Isi Garfagnana (giovedì mattina), Ipsia Castelnuovo, (venerdì mattina), Isi Barga (lunedì 8) e Iti Borgo a Mozzano (martedì 9).

L’iniziativa ha trovato immediato e postivo riscontro nei dirigenti degli Istituti che hanno accolto e agevolato gli incontri.

Il Superabile proseguirà poi con un convegno aperto a tutti i cittadini con particolare riguardo verso gli amministratori ed i tecnici comunali di ogni comune della Valle, nonchè agli esercenti e a tutti coloro che tanto potrebbero fare per migliorare, con poco, la situazione dell’accessibilità.

Il convegno, tenuto dal gruppo dei Superabili, si svolgerà presso la Sala Suffredini di Castelnuovo di Garfagnana sabato 20 alle 16 e terminerà con l’assegnazione del premio Pierluca Rossi ad un Ente, un’associazione, un pubblico esercizio che si sia particolarmente distinto in un’opera di abbattimento di una barriera architettonica. Il premio, istituito nel 2016 per ricordare il compianto documentarista castelnovese protagonista attivo della prima edizione del Superabile , è sato finora attribuito al Circolo Culturale San Magno di Pontecosi nel 2016 e alla Parrocchia di Pieve Fosciana nel 2017.

Il Superabile 2018 terminerà domenica 21 quando alle 16,30, sempre in Sala Suffredini di Castelnuovo , saranno presentati due libri molto vicini alle tematiche della Manifestazione ; il primo, dal titolo “Tutto è possibile” , scritto da un giovanissimo ragazzo di Ghivizzano costretto su una sedia a rotelle ed il secondo scritto dal Consigliere Comunale Pedreschi Alessandro , “Una vita a quattro ruote “ , il cui ricavato è destinato ad un’importante opera di accessibilità da realizzare nella sua Frazione , Palleroso. Il pomeriggio sarà moderato dal giornalista Daniele Vanni .